Eliminata Trento dall’ Eurocup 

Seconda serata e ultima del secondo turno della seconda competizione europea che vede l'eliminazione di Trento.

Kuban-Trento 100-86: Sconfitta pesante per la squadra ospite che doveva vincere anche questa per passare ai quarti. Trento era in un buon momento e sembrava potesse tentare impresa, ma in Russia era davvero complessa.27 e 10 rimbalzi per Williams e 12 e 10 assist per Browne fanno bottino e fanno sperare una squadra che deve rialzare la testa il prima possibile in campionato. 26 di Kuzminskas e 21 e 10 assist per Kalnietis in casa russa e grande prova dei due ex Olimpia.

Nelle altre partite, Andorra batte il Mornar 89-61 che non serve a nessuna delle due. Gran Canaria batte 96-90 Kazan e regala il fattore campo alla Virtus nel primo match contro Badalona e il Levallois batte 75-70 il Partizan e si qualifica con il Kuban.

In Champions, vittorie di AEK 74-65 contro il Turk, Saragozza batte il Bamberg nello scontro bellissimo della giornata 77-65 e vittoria del Nizhny 73-68 sullo Strasburgo.