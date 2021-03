La Virtus ai quarti di Eurocup

Serata europea per quanto riguarda il basket e Virtus Bologna che si regala i quarti dell'Eurocup contro Badalona: partita che si preannuncia abbordabile per i bolognesi e che potrebbe essere una buona sfida in ottica semifinale.

Virtus-Bourg 83-62: Ennesima vittoria di un percorso perfetto della squadra felsinea e il secondo posto in Eurolega che potrebbe essere molto vicino per un'altra italiana oltre Milano. 15 di Gamble in casa italiana e Bourg che delude per una squadra che poteva fare un cammino migliore.

Nelle altre partite, 79-66 del Buducnost sul Cedevita e 11 di Della Valle per i primi. 98-89 del Monaco contro un Malaga per nulla perfetto e 95-88 del Badalona contro il Nanterre e i prossimi avversari di Bologna fanno paura.

Sassari e Brindisi dal doppio volto in Champions League: sardi che escono sconfitti 89-90 dal parquet del Nymburk con 18 di Gentile e 17 e 11 rimbalzi di Bilan. Brindisi batte il Karsiyaka 83-79 con Thompson e Bostic protagonisti assoluti. 93-81 dell'Holon contro il Tofas, 91-75 dell'Igokea contro il Riga e al Burgos il derby spagnolo contro Tenerife 101-79.