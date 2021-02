Milano gioca un secondo tempo imperiale e batte Venezia 94-65. Partita molto bella con un livello di basket davvero alto e preparata molto bene dai due allenatori che giocano di letture.

Nel primo tempo difese protagoniste con Tonut-Watt e Rodriguez-Datome protagonisti, nella ripresa l'Olimpia scappa via con la coppia Cacho-Hines (gestione del pick and roll magistrale) con la Reyer in confusione totale piazza nel terzo quarto 30-11 di parziale. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa continuano a spingere e conquistano la finale. Super prestazione per Rodriguez con 22 punti, 16 per LeDay.

Milano è straripante, vince di 31 punti e dopo quattro anni torna a giocarsi la finale di Coppa Italia, la decima della sua storia ed ora attende la vincente tra Brindisi e Pesaro.

LA PARTITA

1° Quarto 20-25 - Venezia parte con il turbo gioca in scioltezza e con Messina che deve chiamare timeout dopo l'8-20 perchè i suoi sono partiti molto contratti. Dalla panchina entra Datome che da la sveglia ai suoi segnando sei punti consecutivi. L'Olimpia accorcia con una schiacciata di Hines, 20-25 dopo dieci minuti di gioco

2° Quarto 42-38 - Il primo vantaggio di Milano della partita arriva al 13' sul 26-25. La Reyer nega giocate facili all'Olimpia, ma tre triple consecutive di Datome, Rodriguez e Shileds fanno chiamare time out a coach De Raffaele. Il primo tempo si chiude sul punteggio 42-38 con 10 punti del Cacho.

3° Quarto 72-49 - L'Olimpia gioca un terzo quarto imperiale: Rodriguez ed Hines fanno quello che vogliono ed il loro gioco a due uccide la partita: i biancorossi illuminano il Forum piazzando il decisivo parziale 30-11. Milano è devastante dal punto di fisico e cancella la Reyer in confusione totale.

4° Quarto 96-65- Milano non rallenta anzi ad inizio dell'ultimo quarto allunga e piazza 16-0 di parziale. Negli ultimi minuti spazio anche a chi ha visto meno il parquet quest'oggi.

IL TABELLINO

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO - UMANA REYER VENEZIA 96-65 ( 20-25;42-38; 72-49)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Biligha 6, Cinciarini 2, Delaney 4, Shields 12, Hines 14, Datome 13, Punter 2, Leday 16, Moretti, Moraschini 3, Rodriguez 22, Wojciechowski 2. All. Messina.



UMANA REYER VENEZIA: Casarin 4, Stone 3, Campogrande 2, Clark 3, Chappell 5, Mazzola, Cerella, Watt 18, Bramos 7, Tonut 14, Daye 2, De Nicolao 7. All. De Raffaele.