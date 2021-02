Italia femminile batte la Danimarca e vola agli Europei. In Eurolega, crollo delle favorite

Serata varia con molta carne al fuoco nel basket europeo. Cominciamo dalla vittoria di Varese contro Brindisi in Serie A. 76-74 il finale per una Varese che accorcia dietro in attesa di recuperare il match di Bologna contro la Fortitudo. Male Brindisi che rimane nel gruppone delle seconde.

In Eurolega, due partite:

Barcellona-Efes 86-88: Sconfitta pesante per la squadra di casa che vede vacilalre certezze ed Olimpia e Real possono accorciare. Efes che rivede la luce e sale al settimo posto per una squadra che deve assolutamente centrare la fase successiva.26 di Micic sempre più decisivo in casa turca e 24 di Mirotic in casa catalana.

Valencia-CSKA 105-103 OT: Non siamo in NBA, ma una cosa è certa: a Valencia, la partita si deve sudare. IL CSKA dimostra una crisi che continua in negativo e una classifica che vede Olimpia e Real poter raggiungere il secondo posto. 2 overtime e 22 della coppia Kalinic-Prepelic e doppia doppia di Dubljevic. 37 di James in casa russa e il suo ritorno si sente.

Italia femminile che vola all'Europeo: battuta come da pronostico la Danimarca 101-55 e bravissime le nostre azzurre. 18 di Bestagno, 17 di Zandalasini e coach Lardo ha creato delle ragazze davvero interessanti e piene di voglia di dimostrare di essere un movimento e una squadra in grande crescita. E per dimostrarlo serve questa prova di forza in una partita mai stata davvero in discussione.