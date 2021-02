Virtus macchina perfetta in Eurocup

Seconda serata di Eurocup ad alto livello con la Virtus che continua a volare e vede i quarti davvero vicini. Gli stessi che si guadagna un ottimo Kazan.

Kazan-Mornar 86-61: Bella prova della squadra russa ed Eurocup che regala i quarti alla squadra di casa. Prestazione altissima e assolutamente meritata. 14 di Canaan in casa russa per una squadra che continua a fare bene.

Buducnost-Virtus 89-99: Bella vittoria della Virtus e situazione che si mette davvero bene per la squadra italiana. 26 di un super Teodosic che conferma di essere arma letale in competizione continentale. Della Valle nessun punto in casa ungherese e pessima prestazione per il nostro talento.

Andorra-Gran Canaria 74-79: Derby spagnolo che va alla squadra ospite e adesso il secondo posto dietro al Kazan che si apre. 21 di Shuma grande trascinatore.

Nanterre-Malaga 80-74: Seconda vittoria della squadra francese e sempre di più squadra da tenere in considerazione. 21 e 15 rimbalzi per Kaba assoluto protagonista di serata.

Partizan-Kuban 71-69: Partita molto equilibrata e combattuta e stavolta molto equilibrata come da aspettative. 23 di Thomas sempre più protagonista e 15 e 12 rimbalzi per Harvey.

Bourg-Cedevita 64-77: Il Cedevita rimane la vera rivelazione della seconda fase di Eurocup. Una squadra davvero completa e che sta crescendo di partita in partita. Qui si parla di una squadra davvero bella e da seguire.