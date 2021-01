Serata di coppe europee: Bene Milano contro il Valencia nel nome di Datome

Serata di Eurolega e non solo da due facce per le nostre squadre. Da una parte, il sorriso di una Olimpia perfetta e che dopo Madrid batte il Valencia al Forum. Dall'altra, Fortitudo sconfitta dal Karsiyaka, ma partita che serviva a nulla per i bolognesi.

Milano corsara al Forum e batte 95-80 il Valencia: Olimpia in controllo totale della partita, ma Datome con 27 punti in 26 minuti mette d'accordo tutti e adesso le finals di Eurolega possono essere obiettivo vero. Barcellona batte 87-75 il Khimki e salvate il soldato Shved da una squadra non adatta a lui. Efes a valanga sul Berlino 84-76 e turchi che sembrano aver ripreso la via. Slavina Fenerbahce sul Baskonia sempre più in crisi 96-76. Overtime tra Maccabi e Olympiacos nella partita della serata e vittoria greca 89-87 importante per la classifica.

Champions dove la Fortitudo crolla 78-65 contro il Karsiyaka e, come spesso succede, regge un solo quarto. Nell'altra partita del girone, vittoria 90-75 del Bamberg sul Bilbao. Gruppo di Brindisi, Burgos vincente 88-73 contro l'Oostende e oggi i pugliesi attendono il Darussafaka. Nelle altre partite, Igokea batte Limoges 76-73, vittoria del Tofas 90-61 a sorpresa contro un Dijon che sembra rotto, 81-74 del Peristeri sul Rytas e occhio alla squadra greca.

Eurocup che comincia le sue top16: Levallois Metropolitans corsaro a Kuban 83-79 e vittoria inattesa contro la Lokomotiv di Kuzminskas, ex Knicks e Olimpia e Kalnietis, altro che in Italia ci ricordiamo. Buducnost a valanga, anche questa inattesa, sul Bourg 108-80.