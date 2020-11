Qualificazioni Eurobasket 2022: Italia batte Russia 70-66

Italia già qualificata di diritto come paese ospitante all'Europeo, ma questo gironcino ci serve molto per capire chi merita la chance di pre olimpico a Febbraio. Arriva una vittoria pesante 70-66 contro una Russia capace sabato di divorare l'Estonia. I nostri gioano da squadra e la Nazionale sperimentale di Sacchetti convince. Quintetto con Pajola, Ricci, Spissu, Tessitori e Vitali Luca.

CRONACA DEI QUARTI

Il primo quarto parte subito bene con una Italia da 6-0 nei primi minuti. Tanti errori, tema della partita reale, da entrambe le parti e primo periodo dove i russi sbagliano molto da tre e gli azzurri stanno precisi sotto canestro e sostanziale equilibrio sul 15-15. Secondo quarto dove la nostra Nazionale sale meglio in cattedra e cominciamo a far vedere un buon gioco: intervallo lungo sul 36-31 per noi in una partita da basso punteggio.

Terzo periodo di gioco molto confuso: i russi tentano di rientrare, mentre i nostri sembrano parecchio in bambola. Teniamo il vantaggio di sei lunghezze 44-50, ma davvero un periodo di sofferenza. Quarto periodo, ecco la vera Italia: Tessitori e Pajola decidono di giocare da veterani e il secondo esordiva oggi, mentre Spissu comincia ad essere letale dal perimetro e si mette in moto per il 70-66 finale.

Bella prova di questa Nazionale sperimentale: i tre tenori della Virtus Bologna funzionano bene con 28 per Tessitori e Pajola straordinario assist man. Bella prova anche per Ricci e Spissu nell'ultimo periodo dimostra di essere letale come a Sassari. Torna a fare vedere del buon basket anche Moretti e Gaspardo si conferma nel grande lavoro e stagione di Brindisi. La Russia continua a non batterci dal 1993, quando l'attuale coach Bazarevich distrusse i nostri azzurri.