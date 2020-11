Serata europea: Vince Brescia, tre su tre di Sassari

Serata di grande basket, ma non perfetto per le nostre squadre impiegate nella serata.

Trento-Nanterre 102-104 OT: Trento perde la seconda partita in pochi giorni, ma un sconfitta indolore per l'Aquila già qualificata. Per Nanterre vittoria che potrebbe avvicinare di molto la squadra francese alla qualificazione come quarta.

Brescia-Mornar 77-75: Vittoria importante per la squadra di casa. La Leonessa ruggisce, ma attenzione ad una squadra che potrebbe ritrovarsi. Male la squadra ospite, dalla quale era lecito aspettarsi sicuramente qualcosa di diverso.

Bakken-Sassari 84-91: Tre su tre per la squadra ospite che vola nel suo girone di Champions. Sassari dimostra di essere costruita per vincere e domina un girone non proibitivo, ma che ha parecchie insidie.

Burgos-Brindisi 93-71: Crollo di Brindisi, ma che non deve far cambiare i giudizi sulla squadra ospite. Vincere in casa dei detentori della Champions non è facile: Burgos è una squadra che vola in ACB e in Champions dimostra di essere ancora forte e pronta a provare il bis.

Treviso-Cantù 89-82: Bella prova di Treviso nel recupero della quinta giornata di campionato. Ancora una prova sontuosa di Chillo come Logan che fanno le fortune della squadra veneta. 24 di Johnson in casa canturina, ma terzo quarto dei lombardi davvero pessimo.

Nelle altre partite: in Champions Dijon batte Tofas 87-81 all'overtime, vola il Nymburk 96-69 contro i ciprioti del Keravnos. Eurocup che vede il Kuban battere 94-90 il Liektabelis ed sorpassare la Virtus nella corsa al primo posto. Malaga batte 90-66 un Buducnost in fase calante e Gran Canaria batte 90-82 il Cedevita e si mette con Trento al primo posto. Eurolega che vede il Real battere 79-63 il Maccabi e Blancos che rientrano nelle final eight e Berlino batte 76-75 l'ASVEL.