Eurolega - Serata no per Milano: al Forum vince la Stella Rossa (79-87)

Una brutta sera per Milano che perde tra le mura amiche del Forum contro la Stella Rossa, risultato finale 79-87. Un ko che fa male soprattutto per come è maturato, un ko che fa male moralmente. Una gara che l'Olimpia a sempre inseguito, soffrendo difensivamente fin dal primo minuto dove evidentemente si fa sentire la scarsa forma fisica di Delaney e Punter (appena rientrati dall'infortunio). Terzo stop europeo, il primo casalingo. Brava la Stella Rossa molto più precisa al tiro, molto più puntuale in difesa e guidata da un Loyd impeccabile. Domani per la squadra di Messina è già tempo di pensare allo Zalgiris, una gara che si fa molto importante

LA PARTITA

Il primo tempo è molto equilibrato con l'Olimpia che fatica in difesa lasciando troppe seconde occasioni agli avversari bravi ad approfittarne sfruttando l'atletismo di Terry. Inizialmente Milano trova ottimi tiri con Rodriguez che dimostra di essere ancora on fire come contro Cantù e sul finire del primo quarto allunga con Tarczewski (23-18 al 10’). Nel secondo quarto le due squadre vanno in bonus troppo presto, la Stella Rossa sembra in grado di poter prendere in mano le redini della partita e si va all’intervallo sul 44-48.

La partita si spacca nel terzo quarto Jordan Lloyd sale di tono, con Milano però che pecca in difesa lasciando, a volte, troppi tiri aperti ai serbi che segnano spesso dall'arco. L'Olimpia prova a ricucire lo strappo con Micov e Roll, ma non riesce a dare continuità alla tripla di Rodriguez all'inizio dell'ultimo quarto che da il momentaneo meno 3, perchè la Stella Rossa scappa via con l'allungo decisivo (66-76 al 34’). Nel finale l' AX prova a recuperare, ma ormai è troppo tardi. Finisce 79-87.

Il tabellino

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 79-87 (23-18, 44-48, 60-66)

AX ARMANI EXCHANGE MILANO: Tarczewski 6, Biligha, Delaney 8, Shields 6, Brooks 2, Hines 2, Punter 10, LeDay 11, Micov 13, Moraschini ne, Roll 10, Rodriguez 11.

STELLA ROSSA BELGRADO: Rochestie 9, O’Bryant 11, hall 7, Walden 15, Loyd 17, Davidovac 4, Lazic, Dobric, Simonovic 7, Jagodic-Kuridza 6, Kuzmin 2, Terry 9