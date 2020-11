Serata di Coppe Eurolega e di Eurocup, ma Italia femminile batte Romania

Eurolega protagonista di serata, ma apertura che merita la nostra nazionale femminile. 90-68 delle nostre ragazze in Romania al termine di una bellissima partita giocata con testa e concentrazione. Perfette le veterane con 18 di Zandalasini, mentre Penna, insieme ad Andrè e Cinili fanno la differenza. Le giovani stupiscono con Pan e Carangelo per coach Lino Lardo che sorride in attesa della Repubblica Ceca.

In Eurocup, prima sconfitta per Trento battuta 71-61 da Gran Canaria, ma sconfitta che non cambia nulla per una squadra già in Top 16. Spagnoli che continuano la lotta al secondo posto con Cedevita.

Eurolega con il Real Madrid che batte 73-67 una Stella Rossa per nulla perfetta ancora. Efes straordinario 80-77 vittoria in Grecia in cas adi un Panathinaikos con enormi limiti di idee e gioco. 90-79 del Bayern che batte il Valencia nel risultato a sorpresa di giornata, mentre 66-53 dello Zenit contro un Asvel alla seconda sconfitta.