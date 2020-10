A Venezia il big match secondo posto contro Sassari

Serie A di basket che continua a regalare bellissime partite e mai banali.

Venezia-Sassari 99-92: Se cerchiamo la spensieratezza in questi tempi bui, lo spettacolo tra queste due era assicurato. Venezia in casa continua la sua marcia perfetta e tiene il passo di Milano, sofferente a Bologna. Sassari prende sconfitta ed espulsione per Pozzecco, la quale ormai non è una notizia.

Roma-Pesaro 69-84: Roma è sull'orlo del fallimento e lo conferma in campo. Una nobile decaduta, un progetto di patron Toti mai effettivamente decollato e la Virtus laziale deve fare i conti con un astagione che, se si concluderà e non falliranno prima, sarà nera. Per Pesaro, vittoria importante e due punti che dicono salvezza, anche se c'è molto da giocare ancora.

Trieste-Brindisi 76-79: Vincere a Trieste non è semplice: la squadra di coach Dalmasson gioca molto bene e ha un roster di prospettiva, ma Brindisi continua a stupire. Questa squadra può dimostrare ancora molto quello che vale e attenzione a quella che potrebbe essere la rivelazione della stagione e potrebbe dare una lotta playoff davvero aperta.

Trento-Cremona 85-83 OT: Overtime in una settimana dove ci stiamo abituando a vederli. Bella prova della squadra di casa che torna a vincere in campionato e frena una Vanoli che usciva da un paio di partite niente male. Trento vince e trova altri due punti per ripartire in Italia e speriamo sia la volta buona per una squadra che in Eurocup sta volando.