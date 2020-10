Il Barcellona batte il Valencia nel derby di Eurolega

Giornata tra Eurolega ed Eurocup che si intrecciano. Cominciamo da Europa più spettacolare:

Stella Rossa-Kaunas 69-75: I lituani vincono su un campo complicato e attenzione alla squadra in verde che potrebbe essere una cliente da rispettare. 16 di Lekavicius in casa lituano e 19 di Lloyd in casa serba.

Alba-Efes 72-93: Bella vittoria della squadra turca alla prima partita portata a casa contro i tedeschi che bissano la sconfitta dopo il Bayern. 13 del solito Eriksson in casa Berlino e 23 di Pleiss in casa turca in attesa di Larkin.

Valencia-Barcellona 66-71: Partita molto equilibrata con il Valencia alla prima sconfitta in Eurolega. Il Barca bissa il successo contro il CSKA e riscatta la figuraccia contro lo Zenit e la va a vincere nel secondo tempo, dove domina dappetutto.

In Eurocup, grandi le nostre italiane. Trento batte 71-65 il Nanterre e mette a referto la terza vittoria in tre partite e dimostra di essere diversa da quella terribile in campionato. La Virtus doma Andorra 82-66 e si conferma la grande avversaria da battere e può essere protagonista della coppa. Nel girone di Trento, vittorie per Cedevita su Gran Canaria 84-68 e del Promitheas 93-84 sul Bursaspor.

Domani alle 19 Brescia in Eurocup e Milano alle 18:30 in Eurolega.