Legabasket Serie A- La Virtus Bologna è capolista solitaria

Una quarta giornata di campionato della palla a spicchi che regala una Bologna che ritrova il doppio sorriso con Virtus e Fortitudo, le vittorie di Milano e Brescia e il crollo di Sassari, mentre si rialza Venezia dopo la doppia sconfitta bolognese. Nell'anticipo, vittoria importante (seconda consecutiva) di Roma: 81-67 contro Pistoia in terra toscana e due punti fondamentali in versione salvezza. 16 di Jefferson in casa laziale, mentre 18 di Brandt in casa Pistoia. Nelle altre partite, crolla Sassari: i sardi non riescono a trovare la quarta consecutiva e perdono in Sardegna contro Trieste 65-59. Per i Giuliani, vittoria che pesa e prima in stagione con 22 di Jones che regge da solo la squadra. In casa sarda, 11 di Bilan e 10 di Spissu. Al Taliercio, Venezia ritrova se stessa dopo due sconfitte a Bologna contro Fortitudo e Virtus e batte Cantù 76-46. Canturini alla seconda sconfitta e pesa parecchio questa. 15 della coppia Tonut-Daye in casa lagunare e 11 di Collins per la squadra ospite. Brescia al PalaLeonessa non sbaglia quasi mai: 92-66 a Trento e ritorno importante alla vittoria dopo la sconfitta contro Brindisi e quella subita in Eurocup contro la Joventut. 17 di Abass e Horton in casa bresciana e Trento ritrova Gentile da 22 punti, ma sconfitta che pesa dopo la vittoria europea in settimana. Secondo successo per la Reggiana: 85-71 ad una Cremona con ancora qualche limite e che non convince del tutto. Odom da 27 in casa emiliana non male per un giocatore che è stato preso per segnare, a cui aggiunge 10 rimbalzi e doppia doppia e 14 assist di Mekel. In casa lombarda, 14 di Mathews, ma manca parecchio Diener. Virtus Bologna che vola capolista solitaria e batte Pesaro in terra marchigiana 94-79. Teodosic continua a fare innamorare in casa bianconera, mentre in casa pesarese non si è ancora capito dove sbattere la testa per una squadra che sembra destinata alla retrocessione. Fortitudo che soffre per tre lunghi quarti, ma grazie al cuore e all'orgoglio batte Treviso 77-69con Robertson da 23 punti e questo canadese inizia davvero ad ingranare e a convincere. 18 di Fotu in casa trevigiana non bastano, ma confermano le reali potenzialità del neozelandese. Virtus contro Varese nel prossimo turno promette spettacolo, attenzione a Treviso-Venezia e Cremona-Milano. La Fortitudo di scena contro Roma nella Capitale per continuare a fare bene e puntare a qualcosa oltre la salvezza.

RISULTATI

