Legabasket - Milano cade ancora in casa: al Forum vince Brindisi per 89-92

Per Milano arriva un'altra sconfitta in casa: l'Happy Casa Brindisi espugna il Forum per 89-92.

Dopo aver a lungo condotto la partita la squadra di Vitucci compie l'impresa grazie anche alla super serata di Stone (26 punti e 13 rimbalzi) e di Brown cogliendo così la terza vittoria in campionato.

Sicuramente l'Olimpia è stanca anche della fatica di Eurolega meno di 48 ore fa ed il campo ne da la prova: a Messina non basta un ottimo Rodriguez e un ritrovato Micov. Milano sotto anche di 18 punti rimonta fino al meno due nei minuti finali ma non ha il guizzo decisivo per completarla. L'ex coach azzurro paga il poco o nulla l’apporto della panchina fatta eccezione per Biligha, tra i migliori. Arriva così la seconda sconfitta in quattro partite, anche questa tra le mura del Forum.

LA PARTITA

I quintetti

A|X Armani Exchange Milano: Rodriguez, Moraschini Brooks, Scola, Tarczewski

Happy Casa Brindisi: Martin, Brown, Stone, Thmpson e Banks

Brindisi supportata da un folto pubblico inizia meglio la gara costringendo Messina a chiamare minuto (11-14 dopo 5'). Il tecnico biancorosso cambia tutto il quintetto inserendo Cinciarini, Roll, Micov, White e Biligha, ma la situazione non cambia: l' A|X Armani perde troppi palloni e solamente una prodezza di Micov consente di chiudere il primo quarto in perfetta parità, 24-24.

Brindisi non si ferma ed in avvio di secondo quarto cavalca un pazzesco Tyler Stone: l’ex giocatore Cantù segna otto punti consecutivi che aiutano gli ospiti ad allungare sul più 12 con coach Ettore Messina costretto a chiamare il minuto di sospensione. Sul finale del primo tempo Milano prova ad accorciare con Rodriguez, ma l'Happy Casa va negli spogliatoi sopra di 7 punti.

In questi primi venti minuti di gioco l'Olimpia concede troppi rimbalzi agli avversari, si perde nelle rotazioni difensive ed in attacco non ha le stesse percentuali di Brindisi. Infatti le statistiche parlano chiaro: gli uomini di Vitucci hanno 21/33 con un ottimo 7/10 da tre punti, i padroni di casa invece 16/28 totali con 6/13 dalla lunga distanza.

Il terzo quarto è un incubo per Milano: Brindisi è incontenibile e prende il largo toccando il +18 al 27' (56-74) coi canestri di Stone e Banks. l'Armani è alle corde ma prova l'impresa negli ultimi dieci minuti di gioco, Messina ordina una difesa a zona ed in attacco Rodriguez e un ritrovato Micov fanno tornare l'Olimpia fino al meno due dopo l'ennesima tripla del Cacho. Banks però segna i liberi nei secondi finali e la preghiera finale del play spagnolo finisce lontano dal ferro. Al Forum è 89-92.

IL TABELLINO

A|X Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 89-92 (24-24, 46-53, 61-74)

A|X Armani Exchange Milano: Della Valle 6, Micov 14, Biligha 4, Moraschini 5, Roll 8, Rodriguez 28, Tarczewski 6, Cinciarini 2, Burns, White 4, Brooks 8, Scola 4.

Happy Casa Brindisi: Brown 18, Banks 17, Martin 8, Zanelli 3, Iannuzzi 3, Gaspardo 5, Campogrande, Thompson 12, Cattapan NE, Stone 26, Ikangi