Mondiali basket Cina 2019 - Sorteggiati i gironi: Italia con Angola,Filippine e Serbia

I Mondiali di basket partono ufficialmente il 31 di Agosto, ma oggi si sono estratti i gironi.

In ordine alfabetico per i gironi: gruppo A che vede la Cina come paese ospitante, sul parquet di Pechino, affronta nazionali non super complicate come il Venezuela e la Costa d'Avorio. Più attenzioneva riservata alla Polonia, avversaria mai da sottovalutare in nessun caso. Gruppo B dove Argentina e Russia giocano ruolo da favorite. Occhio però alle insidie Corea e Nigeria, due nazionali per nulla semplici e con un reale pericolo di essere sorprese.

Gruppo C con la Spagna a favore da padrona e Portorico, Iran e Tunisia a giocarsi in modo equilibrato il terzo posto. Gruppo E con la favorita d'obbligo a vincere tutto chiamata USA, ma Turchia mai da sottovalutare. Il Giappone è in crescita e la Repubblica Ceca sembra destinata ad essere la squadra materasso del gruppo.

Gruppo F nel nome della Grecia di Giannis come favorita, ma occhio al Brasile, squadra da enorme potenziale e in crescita. Montenegro e Nuova Zelanda possono giocarsi il terzo posto senza problemi, in quanto perfette in equilibrio e valore. Gruppo G nel nome della Francia, seppur i transalpini non hanno colpito nelle qualificazioni. Occhio alla Germania di Schroder e non solo, squadra mai doma e difficile da battere e che può giocarsi con i francesi il primo posto. Completano girone Repubblica Dominicana e la sorpresa Giordania, ma i caraibici sembrano più avanti nella corsa al terzo posto.Gruppo H in totale equilibrio: la Lituania è vero che è la favorita del girone e siamo d'accordo, ma occhio di riguardo lo merita il Canada, squadra capace di far soffrire Argentina e USA nelle qualificazioni e mai doma. Australia si candida a dare fastidio alle due favorite e potrebbe creare scompiglio, mentre il Senegal ha un bel test con i Mondiali, dopo aver dimostrato, in Africa, di essere una squadra davvero interessante.

A noi italiani, interessa il gruppo D: per i nostri ragazzi, girone abbordabile con la Serbia, indiscussa favorita, ma occhio alle altre due: Filippine reduce dal pre olimpico, ma assolutamente alla nostra portata, stesso discorso sull'Angola, seppur gli africani sono una Nazionale da rispettare, in quanto reduci da ottime qualificazioni.

I GIRONI DEL MONDIALE

GRUPPO A : CINA,VENEZUELA,POLONIA,COSTA D'AVORIO

GRUPPO B: ARGENTINA,RUSSIA,COREA,NIGERIA

GRUPPO C: SPAGNA,PORTORICO,IRAN,TUNISIA

GRUPPO D: ITALIA,SERBIA,ANGOLA,FILIPPINE

GRUPPO E:USA,TURCHIA,REP.CECA,GIAPPONE

GRUPPO F: GRECIA,BRASILE,MONTENEGRO,NUOVA ZELANDA

GRUPPO G: FRANCIA,REP. DOMINICANA,GERMANIA,GIORDANIA

GRUPPO H:LITUANIA,AUSTRALIA,CANADA,SENEGAL