Serie A2, Ovest - La NoviPiù resta sola in testa. Agrigento, Scafati e Legnano convincono sempre più

Mantiene la testa della classifica la NoviPiù Casale Monferrato che affossa sempre più la Remer Treviglio, ancora a zero punti; i piemontesi hanno la meglio grazie ad un'altra bella prova corale (5 giocatori in doppia cifra) che in Brett Blizzard ha il tenore principale (24 punti in 25'). Nell'anticipo di sabato, la Moncada Agrigento fa il colpaccio a Tortona e si porta a 6 punti, a parimerito proprio con la Bertram; ottime le prestazioni di Evangelisti (24) e Pepe (19 in 22'). L'altra vittoria del weekend che fa rumore è quella di Scafati in quel di Roma, sponda Eurobasket; la Leonis, nonostante il cambio in panchina (Boniciolli subentrato a Bonora), perde ancora tra le mura amiche per mano di una Givova che si dimostra tra le forza principali del girone ovest.

La spunta la FCL Contract Legnano sulla Eurotrend Biella, in uno dei match più attese di giornata; Nick Raivio, come al solito, ci mette il suo con un 13/18 dal campo e 9 rimbalzi. Lotta strenuamente, ma si inchina al supplementare, il Cuore Napoli Basket che perde per la quarta volta consecutiva, stavolta al Pala Estra di Siena: i 31 punti e 11 rimbalzi di Ebanks sono un fattore troppo grande da sovvertire per gli azzurri, che hanno patito anche l'assenza di Carter.

Mantiene l'imbattibilità casalinga la Metextra Reggio Calabria che si sbarazza della NPC Rieti: da segnalare i 15 punti con 6 assist del giovane Lorenzo Caroti. A quota 4 con i calabresi c'è anche la Benacquista Latina che non ha molti problemi nella conquista dei due punti contro la Pasta Cellino Cagliari: ancora in ottima condizione Raymond, che mette a referto ben 30 punti. Raccoglie i suoi primi due punticini, invece, la Virtus Roma che sbanca il campo della Lighthouse Trapani: decisivo un canestro di Landi da 3 punti a poco più di 1' dalla fine che regala ai suoi il 66-67 ai suoi.

RISULTATI 4^ GIORNATA:

Bertram Tortona - Moncada Agrigento 85 - 88

Soundreef Siena - Cuore Napoli Basket 85 - 79

FCL Contract Legnano - Eurotrend Biella 83 - 66

Leonis Roma - Givova Scafati 64 - 67

Metextra Reggio Calabria - NPC Rieti 67 - 63

Lighthouse Trapani - Virtus Roma 76 - 77

Remer Treviglio - Novipiù Casale Monferrato 74 - 86

Benacquista Assicurazioni Latina - Pasta Cellino Cagliari 101 - 82

CLASSIFICA:

Novipiù Casale Monferrato 8 (4)

Moncada Agrigento 6 (4)

Givova Scafati 6 (4)

FCL Contract Legnano 6 (4)

Bertram Tortona 6 (4)

Benacquista Assicurazioni Latina 4 (3)

Pasta Cellino Cagliari 4 (4)

Eurotrend Biella 4 (4)

Metextra Reggio Calabria 4 (4)

Lighthouse Trapani 4 (4)

Soundreef Siena 4 (4)

NPC Rieti 2 (3)

Leonis Roma 2 (4)

Virtus Roma 2 (4)

Cuore Napoli Basket 0 (4)

Remer Treviglio 0 (4)