Turkish Airlines Euroleague - Olympiacos e Valencia superano tra le proprie mura Malaga ed Efes

La seconda giornata della Turkish Airlines Euroleague va in archivio con due partite che hanno visto trionfare l'Olympiacos contro l'Unicaja Malaga e Valencia contro l'Anadolu Efes. La squadra di Sfairopoulos è brava a ripetere la prestazione fatta contro il Baskonia, mentre gli spagnoli di Plaza non riescono a confermare quanto di buono fatto vedere contro il Fenerbahce. L'occasione per riscattarsi si presenta già nel prossimo turno, con gli iberici che ospiteranno il Brose Bamberg, mentre l'Olympiacos può andare alla ricerca della terza vittoria consecutiva contro il Maccabi. Nell'altra sfida della serata il Valencia ha superato l'Efes con la stessa facilità con cui i greci hanno superato Malaga. La squadra di Vidorreta riscatta così la sconfitta inaugurale contro il Khimki, mentre l'Anadolu non riesce a dar seguito alla vittoria conseguita in campionato contro il Fenerbahce, giunta dopo la sconfitta nella prima giornata di Eurolega contro il Real Madrid. Nel prossimo turno i turchi potranno andare alla ricerca della prima vittoria in questa competizione nel derby con il Fenerbahce, mentre il Valencia sfiderà in trasferta il Baskonia.

OLYMPIACOS - UNICAJA MALAGA 80-75 (21-11; 37-33; 59-47)

L'Olympiacos consegue la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche della "Peace and Friendship Stadium" contro l'Unicaja Malaga. Una partita mai messa in discussione grazie all'ottima prestazione sfoderata dal roster greco, nel quale brillano Thompson (15 punti) e Milutinov (12). L'ala americana ed il centro serbo sono due dei giocatori scelti nel quintetto di Sfairopoulos, il quale preferisce completare lo starting five con Papapetrou, Printezis e Roberts. Dall'altra parte Plaza sceglie di fare affidamento su McCallum, Milosavljevic, Nedovic, Shermadini e Suarez. Proprio le due point-guard a disposizione del tecnico spagnolo provano a trascinare la squadra verso la vittoria, ma i loro 28 punti combinati non sono sufficienti ai fini del successo finale. Non solo, perché tra le fila iberiche ci sono da sottolineare anche i 12 punti messi a segno da Augustine e Musli. Una prestazione quindi che ridimensiona il roster spagnolo dopo la vittoria del turno precedente contro il Fenerbahce, ma che di certo non impedisce di continuare a sperare in posizioni di alta classifica.

VALENCIA - ANADOLU EFES 78-71 (19-13; 38-38; 66-48)

I padroni di casa si portano a casa la vittoria dopo una partita letteralmente dominata, fatta eccezione per il secondo quarto. La compagine valenciana non da mai la possibilità al roster avversario di poter sperare nel successo. La squadra di Vidorreta è brava a partire fortissimo, portandosi sul +11 (19-8) dopo soli 10 minuti di gioco, salvo farsi poi rimontare dall'Efes che rientra fino al 38-38. In uscita dagli spogliatoi si assiste a tutto un altro Valencia grazie ad Erick Green, autore alla fine di 24 punti. La squadra di casa tocca anche le 20 lunghezze di vantaggio, ma subisce nel finale il timido ritorno del roster turco, nel quale spiccano le prestazioni di Stimac (22 punti con 10/14 dal campo), McCollum (20 punti, con 6/11 dal campo) e Muric (11 punti). Due di questi, ovvero McCollum e Muric, sono schierati dall'inizio da Perasovic, insieme a Doellman, Dunston e Simon. Dall'altra parte Vidorreta preferisce affidarsi a Dubljevic, Green, Sastre, Thomas e Vives, con l'ala spagnola (Sastre), autrice alla fine di ben 15 punti. Il vero elemento che però fa la differenza è quello relativo al tiro da oltre l'arco con la compagine valenciana, abile a segnare 10 delle 21 triple tentate, mentre i turchi si limitano a soli tre canestri da oltre l'arco su 16 provati.

TABELLINI:

Olympiacos - Unicaja Malaga 80-75

Olympiacos: McLean 6 (2/5;2/2 TL) Papapetrou 7 (2/3;1/2) Agravanis 2 (0/2;0/2;2/2) Milutinov 12 (4/6;4/5 TL) Strelnieks 5 (1/1;1/4) Printezis 9 (3/9;1/1) Papanikolaou 6 (1/4;1/2;1/2) Mantzaris 9 (1/1;1/3;4/5) Roberts 9 (3/3;0/2;3/3) Thompson 15 (2/2;2/4;5/6)

Malaga: McCallum 14 (2/5;1/1;7/12) Diaz 3 (0/2;1/2) Salin 1 (0/1;0/1;1/2) Diez (0/1 3P) Milosavljevic 14 (2/5;2/2;4/4) Nedovic 7 (3/6;0/3;1/2) Shermadini 5 (1/4;3/5 TL) Augustine 12 (6/7) Suarez 7 (3/6;0/1;1/3) Musli 12 (6/8;0/2 TL)

Tiro da 2P: Olympiacos (19/36) Malaga (23/44). Tiro da 3P: Olympiacos (7/20) Malaga (4/11). Tiri liberi: Olympiacos (21/25) Malaga (17/30). Rimbalzi: Olympiacos 27 Malaga 34

Valencia - Anadolu Efes 78-71

Valencia: Thomas 8 (3/5;2/3 TL) Abalde Van Rossom 3 (0/2;1/3) Dubljevic 9 (3/7;0/2;3/4) Vives 3 (1/2 3P) Martinez (0/1 3P) Pleiss 6 (2/4;2/2 TL) Sastre 15 (3/7;3/5) Green 24 (5/7;3/5;5/6) Doornekamp 8 (0/2;2/3;2/2) Hlinason 2 (2/2 TL)

Anadolu Efes: Doellman 7 (2/4;1/3) McCollum 20 (6/11;1/5;5/5) Balbay (0/1) Motum 9 (3/4;1/2) Adams 2 (1/3) Stimac 22 (10/14;0/1;2/4) Muric 11 (5/6;0/3;1/1) Dunston (0/2;0/2 TL) Simon (0/4;0/2)

Tiro da 2P: Valencia (16/34) Anadolu Efes (27/49). Tiro da 3P: Valencia (10/21) Anadolu Efes (3/16). Tiri liberi: Valencia (16/19) Anadolu Efes (8/12). Rimbalzi: Valencia 30 Anadolu Efes 27