Basketball Champions League: Filloy non basta, Avellino sconfitta dal Nanterre

Avellino bella a metà nella sfida con il Nanterre. Dopo la bella vittoria all'esordi contro il Besiktas, alla Sidigas non riesce il bis contro una squadra esperta come il Nanterre. Privi di Fesenko, gli irpini hanno pagato dazio sotto le plance, ma quando Ariel Filloy si è scatenato, a salvare i francesi ci hanno pensato le invenzioni di due guardie di lungo corso, Schaffertzik e Shuler. Proprio una tripla allo scadere di quest'ultimo rende abbastanza pesante il divario tra le due squadre, differenza che Avellino ha comunque tutte le carte in regola per ribaltare al ritorno.

Primo quarto Jason Rich, veterano del campionato francese, realizza il primo canestro dell'incontro. Avellino soffre in avvio l'atletismo di Konate e Aminu (8-2), ma dopo qualche affanno torna in parità grazie a un positivo Zerini (8-8). Nanterre realizza ben 4 triple per primo quarto: comincia Schaffarzik, poi ne arrivano due da Invernizzi. Avellino non si lascia impressionare, e con Fitipaldo e Rich (pur con 1/4 ai liberi) raggiunge il nuovo pareggio (14-14). I lupi fanno vedere di poter colpire anche loro da oltre l'arco: lo fanno con Filloy, e con Scrubb hanno l'opportunità, non sfruttata, di allungare. Schaffartzik ne approfitta e con una tripla sigla il 19-19 con cui si chiude il quarto.

Secondo quarto Tanti errori nel secondo quarto, con Avellino che soffre notevolmente in attacco. Nanterre parte bene con un gioco da 3 punti di Petteway, ma Rich fa meglio con 4 punti di fila (22-23). L'ex Cremona ha però bisogno di rifiatare, e Wells lo fa rimpiangere con una serie di palle perse che permettono a Shuler di guidare l'allungo di Nanterre (28-24). Il timeout di Sacripanti non sortisce effetti, e Wells combina l'ennesima persa con un fallo tecnico che permette a Konate e Shuler di siglare il massimo vantaggio (33-26). Avellino riprende a segnare con Rich, ma Shuler è in ritmo e realizza la seconda tripla consecutiva, poi con Aminu il gap diventa in doppia cifra (36-28). L'attacco di Avellino è tutto nelle mani di Rich, che se da un lato va in doppia cifra, dall'altro continua a sbagliare liberi. Nanterre inizia a dominare a rimbalzo, ma non capitalizza i tanti secondi possessi, graziando Avellino in più di un'occasione e chiudendo il primo tempo sul 38-30. 11 punti per Rich (con 3/8 dalla lunetta), 8 per Shuler.

Terzo quarto Nanterre riparte con il piatto forte della casa, il tiro dalla lunga distanza di Shaffartzik, Avellino col solito Rich. La Sidigas fallisce molti tiri ben costruiti, e se alle tante perse (12) si sommano i rimbalzi concessi a Nanterre, l'esito non può essere che uno. Schaffartzik è on fire e con una serie di piazzati riporta Nanterre sul +11 (45-34). Il solo Rich non può bastare per restare in scia, e con la terza tripla di Invernizzi, Avellino scivola a -12 (50-38). La Sidigas prova al alzare la pressione difensiva, Sacripanti rischia quintetti inediti producendo un parziale di 8-3 (53-46). Zerini però non puà nulla contro Passave-Ducteil, che trova 4 punti e lo cancella sotto il proprio canestro, permettendo a Nanterre di andare all'ultimo intervallo sul +9 (57-48).

Ultimo quarto Ancora una volta è Nanterre a cominciare meglio il quarto, con un 4-0 che incrementa il vantaggio a 13 punti. Avellino replica con Filloy, ma Schaffertzik è ancora letale da oltre l'arco e, dopo l'ennesimo pasticcio che produce una persa, Shuler in contropiede realizza il +14 -(67-53). Filloy prova a crederci con una tripla, ma l'area irpina è preda di Passave-Ducteil e Schaffarzik da 3 è una sentenza senza appello (72-58). Filloy, sempre lui, insiste con un gioco da 4 punti, ma Shuler sul versante opposto trova un gioco da 3 punti e il quinto fallo di Zerini (75-62). Ma Filloy ormai è di un altro pianeta e non vuole arrendersi: l'ex Venezia infila altri 5 punti, a 2:20 Avellino è a -8 (79-71). Schaffarzik non è da meno e segna ancora. Avellino gioca anche per la differenza canestri, Scrubb realizza una tirpla, poi recupera palla e lancia il contropiede di Fitipaldo che a 1:21 segna il -5 (81-76). Passave-Ducteil prova a dare una mano fallendo 2 liberi, ma Rich non ha fortuna con la tripla del possibile -2, e dall'altra parte Shuler dalla lunetta fa 2/2. Avellino però non molla ancora, e realizza un'altra tripla con Scrubb (83-79) a 50 secondi dal termine, ma allo stesso canadese viene sanzionato un antisportivo che, di fatto, chiude l'incontro. Shuler fa 2/2 dalla lunetta poi, dopo un errore (finalmente) di Schaffertzik, trova il tap in dell'86-79. La Sidigas realizza da 2 con Fitipaldo, decide di non fare fallo sull'ultmo posseso, ma viene punita da una tripla di Shuler, pesante per la differenza canestri.