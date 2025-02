Serie A2, Ovest - Al comando restano solo la Novipiù e la Bertram

Continua il suo percorso netto la Bertram Tortona, capace di raggiungere la terza vittoria consecutiva nell'anticipo di sabato: fondamentali per il successo sulla Leonis Roma, le doppie cifre dei 5 giocatori del quintetto che hanno messo a referto 75 punti su 82 totali. E' a punteggio pieno anche la NoviPiù Casale Monferrato che però ha sudato 7 camicie per sbarazzarsi di Reggio Calabria. La Metextra ha recuperato uno svantaggio di 9 lunghezze nell'ultimo periodo e per alcuni scampi di gara è stata anche avanti; il 2/2 di Tommasini, a 1' dal termine, ha però messo il risultato sul 68-67 e i due punti nelle tasche dei piemontesi.

Vince e convince, per la seconda volta consecutiva, la Givova Scafati che sbanca il Palazzetto dello Sport della Virtus Roma. I gialloblù, trainati dagli americani Miles (24) e Sharrod (27), portano a casa la prima gioia in esterna e si accodano al gruppone di squadre a quota 4. Anche per l'Eurotrend Biella si tratta della seconda vittoria di fila: i piemontesi, guidati dal solito Ferguson (23), matano a domicilio la NPC Rieti nonostante un Hearst da 28 punti. Ritrova il feeling con la vittoria la Pasta Cellino Cagliari, che dopo la brutta sconfitta di Scafati, era chiamata al riscatto, avvenuto contro una squadra temibile come la FCL Contract Legnano che solo nel finale di gara si è arresa, perdendo solo 87-85.

Trionfano, in maniera anche abbastanza agevole, pure le due siciliane, Agrigento e Trapani. La Moncada ha rispedito al mittente una Remer Treviglio ancora a secco di punti, mentre, la Lighthouse ha avuto la meglio su una Soundreef Siena che ancora deve trovare la giusta amalgama. Ancora a 0 punti, invece, la neopromossa Cuore Napoli Basket che cede nuovamente davanti al proprio pubblico. Stavolta la prestazione degli azzurri è stata buona, ma la maggiore brillantezza fisica e psichica della Benacquista Latina l'ha fatta da padrone nell'ultimo periodo, dominato dai laziali 29-19.

RISULTATI 3^ GIORNATA:

Bertram Tortona - Leonis Roma 82 - 73

Pasta Cellino Cagliari - FCL Contract Legnano 87 - 85

Cuore Napoli Basket - Benacquista Assicurazioni Latina 83 - 91

Virtus Roma - Givova Scafati 87 - 92

Novipiù Casale Monferrato - Metextra Reggio Calabria 68 - 67

Lighthouse Trapani - Soundreef Siena 85 - 75

Moncada Agrigento - Remer Treviglio 82 - 68

NPC Rieti - Eurotrend Biella 84 - 88

CLASSIFICA:

Novipiù Casale Monferrato 6 (3)

Bertram Tortona 6 (3)

Pasta Cellino Cagliari 4 (3)

Givova Scafati 4 (3)

Eurotrend Biella 4 (3)

Moncada Agrigento 4 (3)

Lighthouse Trapani 4 (3)

FCL Contract Legnano 4 (3)

NPC Rieti 2 (2)

Benacquista Assicurazioni Latina 2 (2)

Soundreef Siena 2 (3)

Metextra Reggio Calabria 2 (3)

Leonis Roma 2 (3)

Virtus Roma 0 (3)

Remer Treviglio 0 (3)

Cuore Napoli Basket 0 (3)