Turkish Airlines EuroLeague - Una bella Olimpia si inchina a Mosca solo nel finale (93-84)

La gara uno della regular season di Turkish Airlines Euroleague 2017/18 sorride al CSKA di Mosca. I russi, alla MegaSport Arena, infilano in volata una prima importante vittoria europea battendo un’Olimpia Milano bella e mai doma. Per i padroni di casa ottime le prestazioni di Clyburn, De Colo e Higgins, con valutazioni complessive di ventidue, ventotto e ventuno. Milano, nonostante le buone prove di Micov e Gudaitis, autori rispettivamente di sedici e quindici punti, non riesce a mantenere l’importante vantaggio conquistato nel primo quarto e cede sono negli ultimi minuti di gara ai ragazzi di Itoudis.

Coach Itoudis propone Westermann play con Kurbanov e Hines ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono De Colo e Vorontsevich. Pianigiani risponde schierando Theodore in regia con Goudelock e Micov sul perimetro; M’baye e Tarczewski completano il quintetto titolare.

Partenza super dell’Olimpia; dopo il canestro iniziale di Higgins, Micov e Theodore infilano due triple consecutive. De Colo prende in mano le operazioni russe e segna due canestri, Goudelock segna a ripetizione, Micov e M’baye refertano altre due triple e Milano sale sul più dieci. Intorno a metà quarto Higgins è l’unico a trovare punti per il Cska, Tarczewski segna i due primi propri canestri, M’baye e Micov allargano ulteriormente lo scarto. A fine periodo, l’ingresso di Rodriguez dà nuova benzina ai padroni di casa ma Gudaitis e Goudelock rispondono colpo su colpo, Milano è a più quattordici (16-30).

Riparte concentrata la squadra di casa, al canestro di Goudelock replicano immediatamente Clyburn e Hunter con cinque punti in fila. Higgins e Kurbanov provano a spaventare la retroguardia meneghina e accorciano, Micov e Theodore segnano altri due canestri, con la tripla aperta di Bertans il distacco è ancora di quattordici. Intorno a metà quarto si sveglia Rodriguez, otto punti con due triple del play spagnolo riportano sotto la squadra di Mosca, Goudelock e Gudaitis non ci stanno e rispondono con due canestri dal pitturato. A fine primo tempo De Colo fa due su due in lunetta, Bertans, con sei secondi da giocare, taglia la difesa di casa e ferma il punteggio sul 38-48.

De Colo, CSKA Mosca. Fonte foto: http://www.euroleague.net

Un altro Cska ad inizio secondo tempo, l’Olimpia non riesce ad opporsi agli avversari: Higgins e Clyburn infilano otto punti in successione, con due triple annesse. Il canestro di Tarczewski ferma il break casalingo ma Rodriguez e Higgins tengono alto il ritmo e refertano ancora sette punti, i russi sono a meno uno. La reazione ospite si vede con i sette punti di Gudaitis e Bertans, Rodriguez e Kalnietis si alternano da tre, Clyburn e Higgins infilano ancora un parziale di 5-0 e il Cska trova il primo vantaggio. Drew Goudelock ridà il vantaggio a Milano con due canestri in drive, replicano Kurbanov e Clyburn (65-64).

Botta e risposta continui ad inizio ultimo quarto, Hines risponde al canestro di Theodore, De Colo a quello di Gudaitis. Dopo il nuovo canestro di Gudaitis si spegne l’attacco meneghino e ne approfitta il Cska: Hines e De Colo infilano Milano in velocità, Micov è l’unico a trovare un canestro ospite, Rodriguez e compagni allargano lo scarto fino a più otto. Da metà frazione di gioco al termine della gara, con De Colo e Micov sugli scudi, le due compagini si alternano a canestro, non riesce un rientro a Milano, il Cska si aggiudica la vittoria finale con il risultato di 93-84.