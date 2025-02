Basketball Champions League: Avellino espugna Istanbul

Avellino si rialza dopo la scoppola rimediata a Brescia e torna dalla Besiktas Akatlar Arena con una vittoria autoritaria, scrivendo un'altra piccola pagina della propria storia in Europa.

L'esordio in Basketball Champions League non era dei più agevoli, ma la Sidigas ha mostrato qualità da grande squadra. Le triple di Diebler e i centimetri di Sanli non spaventano i lupi, che ribattono colpo su colpo con Rich e nella ripresa, dopo aver toccato il +10, resistono all'assalto turco chiudendo la contesa con una tripla di Ariel Filloy.

Come contro Brescia, è di Fesenko il primo canestro della Scandone. Il Besiktas reagisce con un ispirato Kyle Weems, che insieme all'ex Fortitudo DJ Strawberry (visto a Bologna nel 2008/09) ingaggia un duello a suon di canestri con Jason Rich, terminale offensivo principe di questa Scandone. I padroni di casa allungano con la specialità di casa Diebler, le triple di cui il prodotto di Ohio State è da anni rinomato interprete in Turchia. Diebler con una raffica di triple porta i suoi fino al 31-23, ma la Scandone riesce a resistere, evita di sprofondare e con Filloy e Leunen. Proprio una tripla del capitano, a cui si sommano altri due punti di Rich, permettono ad Avellino di chiude il primo tempo con solo 1 punti di distacco (48-47). Diebler è a quota 16 con 3/4 dalla lunga distanza, Rich si ferma a 14 con 6/8 dal campo, 5 gli assist di Fitipaldo.

La Scandone prova la fuga in avvio di terzo quarto, quando grazie ai punti del solito Rich, ai primi canestri di Wells e a Filloy tocca le 10 lunghezze di vantaggio (59-69). Il Besiktas fa appello ancora alle capacità balistiche di Diebler, ma anche Rich colpisce da oltre l'arco, e Wells dalla lunetta sigla il nuovo +10 esterno (64-74), con cui si chiude il periodo.

Avellino però sembra incepparsi sul più bello. In avvio di ultimo periodo il Besiktas piazza un parziale di 10-0 in cui Santi è protagonista assoluto. Dopo la schiacciata di Weems che vale il 74 pari e quasi 7 minuti senza segnare, Filloy dalla lunetta sblocca la Sidigas. Sempre dalla lunetta, con un 3/3 Fitipaldo riporta a + 5 i biancoverdi, il Besiktas fallisce la replica con Strawberry e ancora

a cronometro fermo Filloy, a 2:20 dal termine, allunga le distanze (74-81). I turchi accorciano col solito Sanli, un 211 cm che nel primo turno di campionato ha segnato 20 punti al Trabzonspor.

Dopo un canestro di Leunen, è Diebler a portare a un solo possesso di distanza il Besiktas. Ariel Filloy mette in mostra il motivo per cui è stato ingaggiato dalla Sidigas:

a 17 secondi dal termine, l'ex Venezia infila la tripla del +6 che di fatto chiude la partita.