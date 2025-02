Serie A2, Ovest - Novipiù Casale corsara in casa della Leonis. Prime anche Legnano e Tortona

In attesa della gara tra Latina e Rieti del mese prossimo, ieri è andata in scena la seconda giornata del girone ovest di Serie A2. La grande sorpresa è stata la debacle interna della Leonis Roma contro la Novipiù Casale Monferrato: i piemontesi hanno condotto il match dal primo al quarantesimo, tenendo nel secondo tempo un vantaggio costante in doppia cifra; da sottolineare i 22 punti con 8 rimbalzi di Sanders per i rossoblù. Raggiungono quota 4 in classifica, assieme proprio alla Novipiù, anche Tortona e Legnano. Pure la Bertram si è resa protagonista di una vittoria esterna, sul campo di Treviglio, grazie alla doppia cifra raggiunta da ben 5 giocatori (Garri, Johnson, Mei, Spanghero e Sorokas); la FLC Contract, invece, si è sbarazzata di Napoli di 13 lunghezza ed ha potuto contare sul solito Nick Raivio, quasi in doppia doppia con 24 e 9 rimbalzi.

Trova la prima vittoria la Soundreef Siena che, senza troppi patemi, mette sotto la Moncada Agrigento al Pala Estra: decisivi i due americani bianco verdi, Turner ed Ebanks, con 24 punti ciascuno. Una mazzata pesante è quella che ha subito la Pasta Cellino Cagliari nella trasferta di Scafati: la Givova ha dominato il match ed ha rifilato ben 31 punti ai sardi che nulla hanno potuto sotto i colpi di Sherrod (19+13) e company. Successo agevole anche per la Eurotrend Biella, anch'essa al battesimo stagionale con i due punti: nella contesa con la Lighthouse Trapani, decisivo il terzo periodo vinto 27-13 dai piemontesi. Molto incerta, invece, la partita tra Reggio Calabria e Virtus Roma: la Metextra ha inseguito la compagine virtussina per tutta l'ultima frazione e solo a 12" dal termine ha trovato i due tiri liberi del vantaggio, e quindi della vittoria, con Joseph.

RISULTATI 2^ GIORNATA:

Leonis Roma - Novipiù Casale Monferrato 62 - 78

Metextra Reggio Calabria - Virtus Roma 84 - 83

Eurotrend Biella - Lighthouse Trapani 78 - 60

Remer Treviglio - Bertram Tortona 71 - 81

Soundreef Siena - Moncada Agrigento 102 - 81

Givova Scafati - Pasta Cellino Cagliari 101 - 70

FCL Contract Legnano - Cuore Napoli Basket 85 - 72

Benacquista Assicurazioni Latina - NPC Rieti (In programma il 15 novembre)

CLASSIFICA:

Novipiù Casale Monferrato 4 (2)

Bertram Tortona 4 (2)

FCL Contract Legnano 4 (2)

NPC Rieti 2 (1)

Soundreef Siena 2 (2)

Givova Scafati 2 (2)

Pasta Cellino Cagliari 2 (2)

Leonis Roma 2 (2)

Metextra Reggio Calabria 2 (2)

Eurotrend Biella 2 (2)

Lighthouse Trapani 2 (2)

Moncada Agrigento 2 (2)

Benacquista Assicurazioni Latina 0 (1)

Cuore Napoli Basket 0 (2)

Virtus Roma 0 (2)

Remer Treviglio 0 (2)