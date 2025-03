EuroBasket 2015, i pre-convocati di Simone Pianigiani

Mentre sono ancora negli occhi di tutti gli appassionati le emozini della sfida scudetto tra il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia, è già tempo di guardare ai prossimi impegni del basket italiano Il CT Simone Pianigiani ha diramato la lista dei preconvocati per gli Europei che si svolgeranno dal 5 al 20 settembre con fase finale a Lille. Dalla lista dei 16 giocatori è stato escluso, e questa è l'unica sorpresa, Stefano Gentile. Al suo posto, oltre al figliol prodigo Hackett, è stato convocato Peppe Poeta, che qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vavel, non aveva nascosto le sue speranze.

Questi dunque i concovati:

Pietro Aradori (1988, 194, A), Venezia

Andrea Bargnani (1985, 213, C/A), New York Knicks

Marco Stefano Belinelli (1986, 196, A/G), San Antonio Spurs

Riccardo Cervi (1991, 214, C), Reggio Emilia

Andrea Cinciarini (1986, 193, P), Reggio Emilia

Marco Cusin (1985, 211, C), Cremona

Luigi Datome (1987, 201, A), Boston Celtics

Amedeo Della Valle (1993, 194, G), Reggio Emilia

Danilo Gallinari (1988, 205, A), Denver Nuggets

Alessandro Gentile (1992, 201, G/A), Milano

Daniel Hackett (1987, 197, P/G), Milano

Nicolò Melli (1991, 205, A/C), Milano

Davide Pascolo (1990, 202, A), Trento

Giuseppe Poeta (1985, 191, P), Manresa

Achille Polonara (1991, 203, A) Reggio Emilia

Luca Vitali (1986, 201, P), Gran Canaria

Lo staff di Simone Pianigiani sarà composto dagli assistenti Luca Dalmonte, Mario Fioretti, Marco Esposito; i preparatori atletici saranno Francesco Cuzzolin, e Lorenzo Taliento; il medico Sandro Senzameno; l'ortopedico Andrea Billi e i fisioterapisti Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Gli azzurri si raduneranno il 21 luglio a Folgaria, dove resteranno fino al 29, quando si trasferiranno a Trento per prendere parte alla Trentino Basket Cup, affrontando Paesi Bassi (30 luglio), Austria (31 luglio) e Germania (1 agosto).

Ricordiamo che ad Eurobasket l'Italia sarà inclusa nel gruppo B, insiema a Islanda, Spagna, Germania, Serbia e Turchia, contro cui farà il suo esordio il 5 settembre. Le gare del gruppo B verranno disputate a Berlino.