Eurocup, la lista delle partecipanti all'edizione 2015-16

Tutto parte da dove tutto è terminato, ovvero dalla vittoria del Khimki contro la selezione spagnola dell'Herbalife Gran Canaria, dal premio di MVP dato a Tyrese Rice e da quello di miglior giovane dato al lettone Kristaps Porzingis, draftato due notti fa dai New York Knicks. (Ri)Partiamo da un Eurocup di alto livello, che quest'anno vuole nuovamente confermare ciò che di buono ha fatto vedere nella stagione passata, sperando che possa essere anche un pò più italiana.

Le squadre partecipanti saranno le classiche 44, le quali cominceranno a darsi battaglia sin dal primo turno composto da 6 gironi da altrettante squadre (il sorteggio del 9 Luglio in quel di Barcellona svelerà gli accoppiamenti). Di quelle già note, al momento solo due hanno rinunciato alla partecipazione, ovvero gli spagnoli del FIATC Joventut, i quali hanno ceduto il posto all'Herbalife Gran Canaria, e il Partizan Belgrado per la Lega Adriatica. Ai nastri di partenza ci saranno anche i campioni in carica dell'ultima Eurochallenge, ovvero i francesi del Nanterre, ed infine i Britannici del Newcastle Eagles, vincitori del campionato inglese. Per quanto riguarda l'Italia, invece, alle tre squadre già presenti a difendere i colori nostrani (Reggio Emilia, Venezia e Trento) potrebbe aggiungersi anche Brindisi, la quale ha richiesto una wild card con la proposta di giocare a Bari le gare casalinghe.

Ecco la lista delle squadre partecipanti in attesa delle assegnazioni degli ultimi quattro posti:

Montenegro: Buducnost VOLI

Italy: GB Reggio Emilia, Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trento

Russia: UNICS Kazan, Nizhny Novgorod, Zenit Saint Petersburg

Finland: Kataja

Slovenia: Union Olimpija

Poland: PGE Turów

France: Strasbourg, Le Mans Sarthe, Nancy, JSF Nanterre

Latvia: VEF Rīga

Spain: Valencia, Dominion Bilbao, Herbalife Gran Canaria

Lithuania: Lietuvos Rytas, Juventus

Ukraine: Khimik Yuzhny

Germany: Bayern Munich, Alba Berlin, Ratiopharm Ulm

Israel: Hapoel Jerusalem, Hapoel Eilat

United Kingdom: Newcastle Eagles

Greece: PAOK

Turkey: Galatasaray, Trabzonspor

Belgium: Telenet Oostende

Czech Republic: ČEZ Nymburk