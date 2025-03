Mavs news: Melvin Hunt potrebbe essere il nuovo assistant coach

Oltre ai primi movimenti per formare il roster per la prossima stagione, i Mavs sembrano intenzionati anche a modificare l'organico dello staff di Coach Rick Carlisle, che potrebbe vedere l'aggiunta di un nuovo membro.

Secondo quanto riportato da Marc Stein (ESPN), Il nome nuovo è quello di Melvin Hunt, che arriva dalla stagione rocambolesca sulla panca dei Denver Nuggets, dove prima ha svolto il ruolo di Assistant Coach di Brian Shaw (licenziato a Marzo) e poi quello di interim Coach (traghettatore in poche parole) sino al termine della stagione. Hunt ha iniziato la sua carriera nel 1999, dove ha svolto sia il ruolo di Scout che quello di Assistant Coach, il quale ha svolto poi sino ad oggi sulle panchine di Lakers, Cavaliers e Nuggets.

Una sua firma potrebbe essere un grande colpo per i Dallas Mavericks, che acquisterebbero un elemento di grande esperienza; inoltre per lui potrebbe essere il primo passo verso la prima chance da Head Coach, infatti potrebbe esserci anche la possibilità di subentrare al posto di Coach C a capo della panca dei Mavs tra qualche anno. Solo il tempo ci darà una risposta...