ANGT: Troppo Real per la Stellazzurra, i "Blancos" vincono 74-43

Comincia con una brutta sconfitta l'avventura della Stellazzurra Roma nella fase finale dell'Adidas Next Generation Tournament, infatti la squadra romana è stata sconfitta dai pari età del Real Madrid con il punteggio di 74-43.

Una partita letteralmente dominata dai "Blancos", che mettono in cassaforte la vittoria con un primo quarto devastante, il quale termina con il punteggio di 19-5 e dove brilla particolarmente Gustavo Yusta (autore di ben 11 punti). In tutto ciò la Stellazzurra non solo non ci capisce molto, ma deve fare i conti con una mira poco accurata (basti pensare che il primo canestro arriva a quasi due minuti dal termine ad opera di Curtis Nwohuocha) e con l'assenza forzata di Njegos Sikiras, out a causa dei tre falli a suo carico arrivati nei primi 65 secondi di gioco. Nel secondo quarto la truppa romana si rifa prepotentemente sotto con un bel parziale di 10-2, con cui fissa il punteggio di 21-15, anche se poi ricade nuovamente nel limbo subendo un controparziale dal team spagnolo e arrivando alla pausa lunga sotto di 17 punti sul punteggio di 31-19. Al ritorno in campo sembra di rivivere un flashback del primo quarto, infatti Sikiras commette due falli dopo nemmeno due minuti di gioco e torna a sedersi in panchina nuovamente (stavolta definitivamente), lasciando i suoi in cattivissime acque. A questo punto il buon Radonjic prova a mettersi i suoi sulle spalle con dei tiri da dietro l'arco, ma il Madrid è davvero letale e in un batter d'occhio raggiunge i 20 punti di distacco, fissati da una tripla di Andres Rico. A cavallo tra fine terzo e inizio quarto periodo l'MVP di Roma Masciarelli (2 su 12 al tiro a fine partita) prova a riportare sotto i suoi con un mini-break, ma il giovane italiano è da solo su un'isola deserta e il Real ha vita facile nell'annullare la sua offensiva e nel allargare ulteriormente il gap, che, a fine partita, toccherà i 31 punti.

Una prova solidissima quella dei "padroni di casa" del Real Madrid, che vincono agevolmente grazie ai 18 punti di Jonathan Barreiro e i 16 di Santiago Yusta, ai quali però va aggiunto il dominio sotto canestro di Luka Doncic (7 punti, 11 rimbalzi e 3 assist) e Felipe Dos Anjos (10 rimbalzi). La Stellazzurra, invece, deve dimenticare in fretta questo esordio negativo e concentrarsi nelle altre due gare, decisive per il passaggio del turno. L'unico della truppa romana a salvarsi è stato Todor Radonjic (autore di 7 punti e altrettanti rimbalzi), mentre l'MVP Masciarelli ha vissuto una giornata decisamente no con uno scarso 25% al tiro.