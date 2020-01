Fognini vince in 5 set! Fuori Berrettini e Sinner

Non è stata una grande notte italiana quella di oggi agli Australian Open. I due protagonisti della scorsa stagione in azzurro sono stati eliminati al secondo turno.

Fresco della sua prima vittoria in uno slam, Sinner non è riuscito a dominare Fucsovics e ha pagato l'inesperienza in un match cominciato subito male al primo set. L'ungherese strappa il break subito al terzo game. L'altoatesino rimonta ma riperde il servizio e anche il set. Neanche l'azzurro si aspettava un Fucsovics così ordinato e cinico che non cala mai e si prende il break al primo turno dell'avversario. L'italiano rimonta subito nel game successivo ma non basta. Al settimo game Sinner si lascia sfuggire di nuovo il servizio e il secondo set. Solo nel terzo parziale l'altoatesino conquista un break subito ma non lo conferma nel suo turno di battuta e Fucsovics ha la strada spianata verso il terzo turno. 6-4 6-4 6-3 è il risultato finale.

Poteva essere un'altra grande rimonta azzurra simile a quella di Fognini vista ieri ma non lo è stato per poco. Sandgren lotta con Berrettini per tutto il primo set e il tie-break che alla fine va allo statunitense. L'azzurro sembra subire il colpo e al sesto game del parziale successivo si lascia sfuggire il turno di battuta e va sotto 2-0. Ma qui parte la rimonta del tennista romano che strappa il break al decimo game ed è decisivo perchè dimezza lo svantaggio. Il recupero viene completato nel set successivo dominato dall'azzurro con 2 break. Si va al quinto con la fiducia di aver ripreso il match in mano. Ma l'avversario torna a controllare il match e a fermare tutte le occasioni per Matteo di effettuare il sorpasso finale. Alla fine si arriva all'undicesimo game e Sandgren conquista il break decisivo. L'azzurro non può nulla e sembra stanco della lunga lotta. Berrettini si arrende allo statunitense. 7 (9) - 6 (7) 6-4 4-6 2-6 7-5 sono i numeri della lunga battaglia che ha portato il tennista del Tennessee al terzo turno.

In mattinata é toccato a Fabio Fognini sfidare il tennista di casa Jordan Thompson. Nel primo set Fabio concede solo 2 set point all'avversario ma porta a casa la prima frazione dopo aver dominato il tie-break. Nel secondo l'azzurro guadagna subito il vantaggio e lascia solo un game all'australiano. Sembra tutto fatto già all'inizio del terzo set quando Fognini sfiora il break immediato al primo turno. Ma Thompson reagisce e nel servizio successivo toglie il servizio e il set all'italiano. Nel quarto l'azzurro non reagisce e perde il turno di battuta al quinto game ed è costretto a giocare il quinto e decisivo set. Dopo 4 match point per Fabio, si va al super tie-break dove l'azzurro riesce a dominare come nella prima parte del match e a conquistare il terzo turno. 7 (7) - 6 (4) 6-1 3-6 4-6 7 (10) - 6 (4) le coordinate che trascinano il tennista sanremese alla vittoria.