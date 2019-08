ATP Montreal- Vincono Gasquet, Auger e Cilic

Nottata che ha dato risultati interessanti, come nella giornata di ieri. Il Master 1000 canadese di Montreal regala sempre dei risultati da commentare. Detto della sconfitta del nostro Cecchinato, la grande sorpresa la mette a segno Edmund: l'inglese batte il fresco vincitore di Washington Kyrgios 6-3 6-4 e si regala un torneo che potrebbe diventare una grande sorpresa del torneo. Equilibrio massimo tra Basilashvili e Struff: il georgiano batte il tedesco in tre set 2-6 6-2 6-3 in una partita davvero a due volti con i set netti e senza storie. Zverev vince il derby del futuro contro il promettente Norrie: 7-6(4) 6-4 e il tedesco comincia bene la sua difesa del titolo. Nella giornata di ieri, ritiro per il nostro Berrettini per un problema fisico e nemmeno sceso in campo. Ivashka batte il coreano Kwon Soon 7-6(3) 6-4 in una partita tra due ottimi prospetti Challenger. Gasquet batte Paire nel derby francese 7-6(2) 6-4 in un match equilibrato, ma la vittoria per il primo era molto importante in una crescita continua. Vola e si riprende Shapovalov nel torneo di casa e batte Herbert 6-3 7-5 ed allontana un periodo abbastanza negativo. Monfils fatica e parecchio contro Polansky, ma porta a casa una vittoria fondamentale nel suo percorso 6-7(4) 6-3 6-3. Bella vittoria per Cilic: il croato batte Klahn 6-3 7-6(9-7 tie) e prova a cancellare delle pessime prestazioni. Evans si regala Nadal nel pomeriggio italiano di oggi e batte De Minaur 6-4 7-6( 8-6 tie), ma con Rafa servirà qualcosa in più. Isner non ama le vittorie semplici e batte in tre set 3-6 6-3 7-(8-6 tie) Thompson. Bella prova di Albot: il moldavo batte Simon 6-4 6-2 e conferma una bella situazione di crescita sua personale. Auger-Aliassime batte Pospisil nel derby tutto canadese 6-2 6-7(3) 7-6(3) e si conferma il primo dei canadesi e il futuro continua a parlare per lui su campi veloci come erba e cemento. Millman batte Lopez 6-7(4) 7-6(2) 6-3 e continua a salire di livello nel suo tennis. Pella batte Goffin 6-4 7-6(4) e per il belga continua momento negativo di prestazioni e risultati, mentre vince Coric contro Gojowczyk 2-6 6-1 7-6(2) e per il croato NextGen va benissimo come risultato. Per finire, Hurkacz batte Fritz 6-3 7-5 e il polacco continua la sua crescita dopo un Wimbledon che lo aveva visto arrendersi solo a Djokovic.