Alcaraz è il Re degli internazionali di Roma, vince battendo Sinner 7-6 al primo set e domina il secondo infliggendo un pesantissimo 6-1. Il successo del torneo gli permette di arrivare a Parigi da numero 2 al mondo.

Sinner, nonostante la sconfitta, ha giocato un match di alto livello contro un grande avversario. Il numero 1 del mondo, durante la premiazione, ha detto: "prima del torneo avrei firmato per la finale", facendo riferimento al fatto che non si aspettava di arrivare fin qui dopo il lungo stop di 3 mesi.

Con questo match terminano gli ATP1000 della capitale con i seguenti verdetti: Alcaraz per il singolo maschile, Paolini per il singolo femminile, Pavic e Arevalo per il doppio maschile e Paolini e Errani per il doppio femminile.

IL PRIMO SET E' SHOW ASSOLUTO

Il primo set di questo incontro è stato letteralmente infinito, più di un'ora di gioco ed è terminato 7-6 in favore dello spagnolo dopo il tie break. I primi game hanno visto tanti errori frutto però di grande tensione e velocità di gioco.

Entrambi hanno vinto un game a testa, un set in perfetta parità fino al tie break vinto da Alcaraz 7 a 5. Lo spagnolo ha mostrato un talento fuori dal comune degno di un tennista della sua caratura.

Sinner è stato bravo a tenere l'ago della bilancia sempre al centro facendo sudare lo spagnolo e senza regalargli nulla e rimediando subito agli errori commessi.

ALCARAZ PERFETTO NEL SECONDO SET

Il secondo set ha visto una storia totalmente diversa rispetto al primo, dominio assoluto da parte di Alcaraz. Infatti, lo spagnolo, ha inflitto un fulminante 6-1 a Sinner che fisicamente non è riuscito a reggere il ritmo.

Lo spagnolo ha espresso un tennis praticamente perfetto, è arrivato su ogni palla, anche quelle più difficili rispondendo con colpi incredibili come ad esempio il bellissimo punto di palla corta effettuata da fondo campo.

Sinner in questo set non è riuscito ad esprimersi, sia per meriti di Alcaraz sia a causa di una grande stanchezza arrivata, giustamente, dopo un torneo giocato al massimo nonostante il lungo stop di 3 mesi.

SINNER FIDUCIOSO PER PARIGI

Durante la premiazione Sinner, tra sorrisi e battute, ha fatto i complimenti ad Alcaraz etichettandolo come il miglior tennista su terra battuta e dicendo che è sarà da battere agli ATP di Roland Garros:

"Un ringraziamento ai miei genitori che erano qui a sostenermi e a mio fratello che invece ha preferito andare ad Imola […] Carlos sei sicuramente il migliore su terra battuta, sei il migliore lo hai dimostrato e sarai sicuramente da battere a Parigi"

Quella tra i due è una sana rivalità che saprà regalarci ancora spettacolo e divertimento durante la stagione e nei prossimi tornei.