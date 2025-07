King Jannik Sinner: è storia a Wimbledon

Wimbledon si tinge di azzurro per la prima volta nella storia, grazie al trionfo — in quattro set — di Sinner nella finale, la terza consecutiva, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore delle due precedenti edizioni del torneo.

I due arrivano a questa finale dopo un percorso da campioni dopo aver eliminato i vari Djokovic, Fritz, Shelton ecc...

Gli ultimi confronti tra i due hanno visto Alcaraz uscire dal campo con i trofei di Roma e Parigi; questa volta, però, Sinner ha giocato una partita pressoché perfetta, senza ripetere gli errori commessi a Parigi.

PRIMO SET

Il primo set ha visto Sinner e Alcaraz giocare un tennis più cauto, entrambi non hanno spinto molto lasciando intendere che si aspettassero un match molto lungo.

In questa prima parte di partita è spiccato maggiormente lo spagnolo, il quale, ha sbagliato pochissimo e ha tirato fuori dal cilindro dei colpi magistrali come alcuni passanti a fil di linea imprendibili per Jannik.

Sinner, al contrario, ha giocato un set sporco dove ha sbagliato molte prime palle al servizio e alcuni colpi di dritto anche abbastanza semplici.

Il primo set lo porta a casa Alcazar per 6-4.

SECONDO SET

Il secondo set può considerarsi il vero inizio del match di Sinner: archiviato il set precedente Sinner si trasforma nella sua migliore versione. Se prima era stato lo spagnolo ad eseguire dei colpi incredibili, questa volta lo ha fatto Jannik.

Colpi di dritto e di rovescio fulminanti, palle corte imprendibili, servizi potenti, grazie a tutto ciò il numero 1 del mondo è riuscito a portare a casa il set.

Alcaraz in questa fase del match inizia ad innervosirsi e dialoga più volte con il suo box facendo capire che in questo momento non riusciva a contrastare i colpi di Sinner.

Il set termina 6-4 in favore di Jannik Sinner.

TERZO E QUARTO SET

Gli ultimi due set del match hanno confermato una cosa: quando Sinner gioca da Sinner diventa imbattibile.

Jannik nel terzo e nel quarto set ha mostrato tutta la sua capacità di giocare su terreni veloci, arriva su ogni palline e risponde in maniera impeccabile.

Nonostante l'ottimo tennis espresso da Alcaraz, lo spagnolo non riesce più a portarsi avanti nel punteggio.

Anche questi due set termineranno entrambi 6-4 in favore di Sinner che alzerà di conseguenza il trofeo di Wimbledon.

IN ATTESA DEGLI US OPEN

Sinner dopo la vittoria a Wimbledon tornerà in campo a fine luglio. Jannik nel corso dell’estate giocherà i master 1000 di Toronto e Cincinnati, prima di difendere il titolo agli US Open.

Questa vittoria è sicuramente un'iniezione di ottimismo in più proprio in vista dei prossimi tornei dove Jannik sarà l'uomo che tutti vorranno battere.

Jannik ora, però, goditi questo momento e grazie per le emozioni che ci regali e grazie per aver regalato al tennis italiano il titolo più prestigioso che c'è.