Torino si illumina d'immenso. Al via le ATP Finals

La stagione 2025 del tennis è arrivata al suo atto finale. Le Nitto ATP Finals per il 5⁰ anno consecutivo si terranno in Italia, a Torino. A testimonianza della grande crescita che sta avendo tutti il movimento nel nostro Paese, al quale infatti, è stata rinnovata l'ospitalità della competizione anche per il 2026 e per il 2027. Il torneo dei maestri, avrà un doppio valore quest'anno, perché metterà in palio anche il numero 1 al mondo di fine anno tra Sinner e Alcaraz. L'italiano ha vinto l'ultima edizione, battendo in finale con un doppio 6-4 lo statunitense Taylor Fritz.

I GIRONI

SINGOLARE

Gruppo BJORN BORG

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Auger Aliassime

Gruppo JIMMY CONNORS

Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti

Taylor Fritz

Alex de Minaur

DOPPIO

GRUPPO PETER FLEMING

Cash/Glasspool

Granollers/Zeballos

Krawietz/Puetz

Bolelli/Vavassori

GRUPPO JOHN MCENROE

Heliovaara/Patten

Arevalo/Pavic

Skupski/Salisbury

Harrison/King

I primi due classificati nei gironi si qualificano alle semifinali. In caso di parità di punti, si valuta chi ha vinto lo scontro diretto.

IL CALENDARIO

Da domenica 9 a venerdì 14 (round robin)

Ore 11:30 doppio

Ore 14 singolare

Ore 18 doppio

Non prima delle 20:30 singolare

Sabato 15 (semifinali)

Ore 12 doppio

Ore 14:30 singolare

Non prima delle 18. Doppio

Non prima delle 20:30. Singolare

Domenica 16 (finali)

Ore 15 Finale doppio

Ore 18 Finale singolare

DUE ITALIANI ALLE FINALS

Per la prima volta nella storia ci saranno due italiani alle Finals: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il quale è entrato nel gruppo Connors, grazie al ritiro di Novak Djokovic, arrivato dopo la vittoria nella finale di Atene proprio contro il carrarino.

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Parigi, Sinner è tornato numero 1 al mondo. Se vuole mantenere la posizione più prestigiosa del ranking deve assolutamente vincere questo torneo. Per centrare l'obiettivo non sarà solo: infatti, la superficie di gioco (cemento) è indubbiamente la sua preferita, ed inoltre non è da sottovalutare il fattore ambiente. Tutta l' Inalpi Arena sarà dalla sua parte.

Musetti esordirà lunedì 10 novembre alle ore 14 contro il finalista della scorsa edizione Taylor Fritz. L'altoatesino, invece, farà la sua prima apparizione nella sessione serale (non prima delle 20:30) contro Felix Auger-Aliassime, in grande forma nell'ultimo periodo.

L'intero torneo sarà visibile in esclusiva su Sky.