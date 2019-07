Cadono Wawrinka e Seppi! Il day 3 di Wimbledon

A Wimbledon il tempo scorre veloce, scandito da quei momenti abitudinari e ripetitivi che circondano il tempo del gioco. Al All England Lawn Tennis Club le partite scorrono, si susseguono battaglie. I vincitori esultano e assaporano il prossimo turno. Dall'altra parte c'è invece chi, quel campo, lo dovrà lasciare. Anche in modo clamoroso. E' il caso di Wawrinka che è capitolato dopo i cinque set con Opelka. Lo svizzero sembrava aver preso in mano il match. Lo statunitense aveva vinto il primo set ma si era fatto pareggiare e poi scavalcare dal più quotato avversario. Opelka rimane lì e non si lascia sfuggire nessun turno di battuta. Ma nel decimo game del quarto set arriva la svolta. Lo statunitense mette alle strette Wawrinka e si prende un break che vale anche il set. La battaglia continua senza esclusioni di colpi nel quinto set dove al svolta arriva al quattordicesimo game. Lo svizzero cede e lascia passare Opelka al terzo turno.

Cede al quinto set anche Andreas Seppi a favore di Pella. L'argentino, dopo due set dominati dall'azzurro, riesce a portare Andreas al quinto set. L'inerzia del match cambia e il sudamericano acquista fiducia. L'ultimo set è decisivo e l'italiano si all'avversario. A Raonic servono due tie-break e quattro set per vincere su Haase. Anderson, invece, perde il secondo set al tie-break ma riesce a rialzarsi facilmente dominando le successive due partite. Tante battaglie, tante storie, tutte in contemporanea. Un torneo tanto lungo quanto frenetico. Semplicemente Wimbledon.

I risultati principali

Fernando Verdasco (SPA) vs [30] Kyle Edmund (GBR) 4-6, 4-6, 7-6, 6-3, 6-4

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Denis Kudla (USA) 6-3, 6-2, 6-2

[10] Karen Khachanov (RUS) vs Feliciano Lopez (SPA) 4-6, 6-4, 7-5, 6-4

Reilly Opelka (USA) vs [22] Stan Wawrinka (SVI) 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6

[15] Milos Raonic (CAN) vs Robin Haase (OLA) 7-6, 7-5, 7-6

[11] Daniil Medvedev (RUS) vs Alexei Popyrin (AUS) 6-7, 6-1, 6-4, 6-4

[26] Guido Pella (ARG) vs Andreas Seppi (ITA) 6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1

[4] Kevin Anderson (SFA) vs Janko Tsiparevic (SRB) 6-4, 6-7, 6-1, 6-4