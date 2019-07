Super Fab! L'azzurro incanta a Wimbledon

Il sorteggio del tabellone non aveva creato molte speranze azzurre. Ma ha riservato sorprese. Thomas Fabbiano fronteggia Tsitsipas con la consapevolezza di giocare la propria partita. Il pugliese mostra i muscoli fin da subito portandosi avanti nel primo set. Una piccolo regalo del talentuoso greco, si dice. Arriva così la partita che ristabilisce la parità. Fabbiano non demorde e si porta avanti ancora trionfando nel set successivo. Anche stavolta Tsitsipas riuscirà a pareggiare i conti al tie-break decisivo del quarto set. Sembra finita ma l'azzurro è li e vuole giocarsi tutto fino all'ultimo. Grazie al suo carattere, il pugliese riesce a disorientare il giovane greco e trionfa clamorosamente. La prima illustre vittima dell'erba di Wimbledon è stata sacrificata. E ci ha pensato un italiano a consumare l'impresa. 6-4 3-6 6-4 6(8)-7(10) 6-3: le coordinate che conducono il pugliese al secondo turno

L'erba perfetta dei Champioships regala spettacolo, emozioni e delusione. Quest'ultimo sentimento ha toccato Camila Giorgi. La tennista azzurra tornava a Londra per difendere i quarti di finale dello scorso anno. Ma un doppio 6-3 interrompe subito il suo cammino di Wimbledon a favore dell'ucraina Yastremska. Anno nero per la Giorgi che non riesce nemmeno a mostrare il suo vero valore sull'erba. L'emozione opposta l'ha provata Seppi. Andreas è riuscito a superare agilmente Jarry in quattro set. Nonostante la sconfitta nel combattuto tie break con il cileno è riuscito a tenere il controllo della partita e a non invertire l'inerzia del match. 6-3 6(8)-7(10) 6-1 6-2 e il passaggio del turno è servito.

Difficile il match giocato da Lorenzi che ha incontrato Medveedev. L'italiano si è dovuto arrendere al suo avversario in 3 set. Dopo aver perso il primo 6-3, Paolo ha costretto il russo a due tie-brek ma non è riuscito a vincerne uno. Sulla strada di Sonego è arrivato Granollers. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, l'azzurro si arrende e perde i due set successivi. E' finita anche l'avventura di Arnaboldi che era partito dalle qualificazioni. Un 6-4 6-4 7(7)-6(4) che regala un altro scontro italico a Karlovic. Davanti a lui ci sarà Thomas Fabbiano, fresco dell'impresa con Tsitsipas. L'enorme tabellone dei Champioships ha mosso le prime pedine. E le emozioni azzurre non ci hanno abbandonato affatto!