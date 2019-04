ATP Montecarlo- Fognini batte Nadal e vola in finale

Ebbene si a volte i i miracoli accadono. Fabio Fognini riporta l'Italia nella finale del mille più glamour dell'anno. Sul centrale di Montecarlo, il tennista ligure ci regala un'impresa da libri di storia

La forza e il talento di Fognini li conosciamo già, ma oggi fa qualcosa di incredibile contro l'avversario più duro del mondo sulla terra rossa come Nadal. Era 42 anni che il nostro tricolore non arriva in finale su questo campo, ora ci siamo. Djokovic, uscito in quarti contro Medvedev e oggi Nadal, lasciano lo spazio a una finale del tutto inedita. Lajovic contro Fognini e chii avrebbe scommesso.

Bravissimo Fabio a dominare Nadal per tutta la partita, nonostante un forte vento: lo spagnolo non gioca il suo solito tennis e chiude il primo set 6-4 sotto. Set che viene deciso dal break nel nono game a favore dell'italiano per uno 0-40 pesante per Nadal. L'equilibrio regna davvero sovrano, i due giocatori passano un primo tempo allo studio puro: Nadal commette ben due doppi falli, non da lui, e ottiene poco aiuto dai punti sulla prima (17 su 37 vinti nel primo set). Nel secondo, Fabio lo chiude 6-2: partita mai in discussione, Fognini ha tre match point sul 5-0, ma subisce otto punti vincenti da Rafa e non riesce a chiuderla tenendo lo spagnolo a zero. Poco importa tutto questo, quello che conta è che il ligure domani si gioca la finale, sperando in una Pasqua a tinte azzurre.

Nell'altra partita, Lajovic batte Medvedev, stanco dalla battaglia contro Nole,7-5 6-1. Il serbo è un giocatore veloce, molto forte fisicamente, perfetto nei turni di battuta. Fabio deve mettere la partita sull'esperienza che sorride al ligure, deve giocare con la testa fredda e dimostrare di essere un campione davvero importante. Il sogno di trionfare in un Master 1000 è assolutamente possibile e Fabio ha le carte in regola per farlo.