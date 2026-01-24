Australian Open: inizia la corsa al trono

A Melbourne, in Australia, si sta giocando il primo Slam della stagione. il torneo è iniziato domenica 18 gennaio e si concluderà domenica 1 febbraio, dopo esattamente due settimane, come tutti i tornei della Grande Slam. Jannik Sinner e Madison Keys sono i detentori del titolo.

IL TABELLONE

Lato Sinner

Siamo ormai agli ottavi di finale ed il livello del torneo si sta alzando sempre di più. Dopo le sconfitte di Cobolli, Sonego e Maestrelli, quest' ultimo autore di un percorso fantastico, dalle qualificazioni alla sconfitta per mano di Djokovic al secondo turno, gli italiani ancora in gara sono 3. Due dei quali (Sinner e Darderi) purtroppo, si affronteranno per raggiungere i quarti di finale. Il numero 2 del mondo fin'ora, ha lasciato solo le briciole agli avversari, perdendo solamente un set (causa crampi) contro l'americano Spizzirri nell'ultimo turno. Dall'altro lato, il tennista italo-argentino arriverà a questa sfida totalmente galvanizzato, dopo il successo contro Baez e soprattutto dopo la vittoria in 4 set sul russo Khachanov, numero 18 del ranking. Lorenzo Musetti, invece, dopo le vittorie su Collignon e Sonego, ha affrontato il ceco Machac, battendolo in una maratona durata 5 set, con 4 ore e mezzo di gioco. Adesso si prepara al grande test contro lo statunitense Taylor Fritz (numero 9 al mondo), sicuramente sulla sua superficie preferita. Sullo stesso lato del tabellone troviamo anche il match tra Nole Djokovic, il quale continua ad impressionare anche a 38 anni, e il classe 2005 Jakub Mensik. Il tennista ceco si trova in un grandissimo stato di forma, infatti, ha vinto il primo torneo della stagione ad Auckland ed in questo Australian Open, viene da due partite consecutive senza concedere neanche un set. Il vincitore di questa sfida affronterà uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. L'americano si presenta a questo match con 9 set vinti e neanche uno perso, ma attenzione ai suoi cali di concentrazione. Il norvegese invece, sta ancora aspettando la chiamata della moglie che dovrebbe partorire in questi giorni. Il numero 13 del mondo infatti, ha affermato in un intervista che vorrebbe assolutamente essere presente alla nascita del suo primogenito; fino a quel momento però, continuerà a mostrare un grandissimo tennis, fino ad adesso infatti, ha concesso solamente un set, a Marin Cilic nel terzo turno del torneo.

Lato Alcaraz

Dall'altro lato del tabellone, troviamo partite altrettanto interessanti: il numero 1 del ranking, Carlos Alcaraz, affronterà Tommy Paul, in una sfida che sembra tutta a favore dello spagnolo. Entrambi però, arrivano con un percorso netto. Il vincitore di questa sfida se la giocherà contro il fantasista Bublik o contro il padrone di casa Alex De Minaur, il quale sta esprimendo un tennis fantastico, nelle sue condizioni preferite in assoluto. L'altra partita vede lo scontro tra Alexander Zverev, numero tre della classifica mondiale e Francisco Cerundolo, forse l'unica sorpresa del torneo, che dopo la vittoria su Rublev, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Inoltre è in vantaggio negli scontri diretti con il tedesco, anche se tutte le vittorie sono arrivate sulla terra battuta. L'ultimo duello è quello tra Medvedev e Tien, con lo statunitense avanti negli scontri diretti, ma con il russo che si trova in uno stato di forma incredibile, ha vinto a Brisbane, perdendo solamente un set in tutto il torneo ed inoltre in questa stagione ha vinto 8 partite su 8.

TABELLONE FEMMINILE

Per quanto riguarda il torneo femminile, il tabellone non ha regalato molte sorprese. Gli ottavi di finale iniziano con Sabalenka, Swiatek e Rybakina che sembrano inarrestabili, nessuna di loro, infatti ha ancora concesso un set, anzi, hanno lasciato pochissimi games alle avversarie affrontate fino ad adesso. La polacca adesso, incontrerà l' australiana Inglis, partita dalle qualificazioni, ed arrivata fino a questo punto del torneo anche grazie al ritiro della Osaka. Le due classe 2007, Andreeva e la sorpresa Jovic, che ha battuto Jasmin Paolini al terzo turno, stanno esprimendo un ottimo tennis, ed adesso affronteranno rispettivamente, la Svitolina e la Putintseva, entrambe tenniste esperte, che però partono svantaggiate nei pronostici. Interessante anche il derby statunitense tra la vincitrice della scorsa edizione Keys, e Jessica Pegula. Entrambe giocano sulla loro superficie preferita.

Gli ottavi di finale, così come tutto il resto del torneo saranno visibili nei canali Eurosport su Dazn.