Us Open, prima giornata con poche sorprese. Grande Bolelli

Poche grandi sorprese nella prima giornata maschile a Flushing Meadows. Vince il campione del 2012, Andy Murray, faticando molto più del previsto contro l’olandese Robin Haase. Lo Scotsman impiega quattro set e oltre tre ore a strappare il pass per il secondo turno. Andy sale subito due set a zero, trascinando il secondo set fino al tie break, vinto 8-6. Nel terzo set lo scozzese si esibisce nel solito fastidioso campionario di veri o presunti infortuni, perdendo nettamente 1-6 e non servendo mai oltre i 150 km/h. Nel quarto set Murray sembra ancora in disgrazia, ma dopo un parziale di 3-0 Haase si risveglia e la vince 7-5. Ora per Andy la sfida contro il sorprendente tedesco Bachringer, che ha estromesso dal torneo il latin lover Radek Stepanek.

Vince ma non convince molto anche Stan Wawrinka, che non lascia nessun set all’avversario. Il tennis dello svizzero continua a non essere brillante rispetto a quanto ci aveva abituato. Il ceco Veselj mai veramente pericoloso, si arrende all’elvetico. Nel secondo turno Stan the Man sfiderà il brasiliano Bellucci, A sorpresa, ma neanche troppo, Kyrgios elimina la 21esima testa di serie Youzhny. Il vero spettacolo di giornata, con slancio patriottico, è la vittoria in cinque set di Simone Bolelli sul giovane rampante canadese Vasek Pospisil. Il bolognese non partiva di certo favorito, ma già a Wimbledon aveva dimostrato di essere tornato a livelli altissimi di tennis. Simone dovrà fronteggiare il novellino del circuito Nick Kyrgios. Non delude nemmeno Andreas Seppi, che in tre rapidi set si sbarazza dell’ucraino Stakhovsky, giustiziere di Federer a Wimbledon 2013. Per Andreas, al prossimo turno difficile sfida contro Robredo. Dopo una grande apparizione a Cincinnati, scompare subito dal tabellone Julien Benneteau, eliminato dal connazionale Paire. Proseguono senza patemi anche Tsonga e Verdasco. Il francese in quattro set supera l’arcigno Juan Monaco, che durante il match si è reso protagonista di un tweener da applausi. Jo-Wilfred incontrerà il kazako Nedovyesov.

US OPEN UOMINI LUNEDI’ 25 AGOSTO 2014

[3] Stan Wawrinka (SUI) d. Jiri Vesely (CZE) 62 76(6) 76(3)

Taro Daniel (JPN) vs. [5] Milos Raonic (CAN)

[8] Andy Murray (GBR) d. Robin Haase (NED) 63 76(6) 16 75

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) d. Juan Monaco (ARG) 63 46 76(2) 61

[16] Tommy Robredo (ESP) d. Edouard Roger-Vasselin (FRA) 64 63 64

Nick Kyrgios (AUS) d. [21] Mikhail Youzhny (RUS) 75 76(4) 26 76(1)

[22] Philipp Kohlschreiber (GER) d. Facundo Bagnis (ARG) 62 76(3) 63

[23] Leonardo Mayer (ARG) d. Albert Montanes (ESP) 62 30 Ret.

Benoit Paire (FRA) d. [24] Julien Benneteau (FRA) 76(4) 57 64 46 64

Alejandro Falla (COL) vs. [30] Jeremy Chardy (FRA)

[31] Fernando Verdasco (ESP) d. Blaz Rola (SLO) 63 36 75 16 64

Matthias Bachinger (GER) d. Radek Stepanek (CZE) 63 62 62

Simone Bolelli (ITA) d. Vasek Pospisil (CAN) 26 64 62 36 63

Michael Llodra (FRA) vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP)

Andreas Seppi (ITA) d. Sergiy Stakhovsky (UKR) 63 61 64

Peter Gojowczyk (GER) d. Benjamin Becker (GER) 62 64 62

Aleksandr Nedovyesov (KAZ) d. James McGee (IRL) 46 62 61 76(3)

Matthew Ebden (AUS) d. Tobias Kamke (GER) 64 63 76(2)

Pablo Carreno Busta (ESP) d. Andreas Beck (GER) 63 46 62 76(0)

Thomaz Bellucci (BRA) d. Nicolas Mahut (FRA) 76(4) 64 61