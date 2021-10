Gp Turchia: Ancora Lewis al comando

Al massimo Lewis partirà undicesimo. Per ora, le prime due sessioni di libere vedono il pilota della Mercedes il più veloce e, nella seconda, 1:23:804 con gomma gialla è un segnale davvero incoraggiante.

Bel segnale che arriva dalla Ferrari: se nella mattinata la avevamo vista vicina al secondo posto, nella seconda sessione LeClerc si piazza in prima fila a 166 millesimi di ritardo e migliora la mattinata. Ferrari in mezzo alle Mercedes e terza casella per Bottas, lontano dai primi due. Unica differenza Ferrari con gomma rossa da qualifica.

Quarto Perez e quinto Verstappen e le due RedBull sembrano decisamente pagare e perdere qualcosa. Sesto un buonissimo Norris, ma la McLaren rimane indietro. Settimo Alonso e ottavo Ocon e le due Alpine confermano la mattinata.

Nono Gasly, decimo Giovinazzi e si vede Alfa Romeo in top ten. Chiude dodicesimo Sainz e Carlos dovrà chiarire come fare la qualifica dato che parte ultimo per penalità come detto.