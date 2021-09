Gp Olanda: La marea Oranje spinge solo Verstappen

Olanda in festa. Si torna su una pista bellissima, dove non si correva dall'ultima vittoria targata Lauda, e Verstappen mette a segno la gara perfetta. Super max fa sognare il suo pubblico: gara dominata dopo una partenza pulita, controllata e messa subito in fuga e testa del Mondiale ripresa.

Ma aiutato molto da Mercedes: Hamilton secondo e Bottas terzo ok e questo non è una notizia, ma la cosa strana sta nella confusione del team: pit stop doppio di Hamilton francamente strano e veramente senza senso, giro veloce strappato a due giri dalla fine da Bottas a Lewis, ma ripreso dal pilota inglese nell'ultimo giro. Strategie sembrate saltate per aria, poco aiuto tra i due piloti e Lewis che si è trovato da solo contro tutta l'Olanda.

Quarta casella per Gasly che si presenta a Monza con un Alpha Tauri davvero in buono stato. Ferrari che fanno il loro e attendono la marea rossa: quinto LeClerc che contiene i danni per una macchina che era lenta rispetto a quelle davanti, settimo Sainz che riesce a farsi superare da Alonso per il sesto posto nelle battute finali di gara.

Ottavo e bella rimonta RedBull per Perez che porta punti importanti alla sua scuderia nella lotta costruttori, nono Ocon. Ferrari che si consola con una McLaren per nulla positiva: decimo Ricciardo e undicesimo Norris e potrebbe aiutare molto in vista di Monza.