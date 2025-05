Il circuito di Imola è il luogo in cui le squadre apportano i primi aggiornamenti della stagione, con la McLaren che ha dominato cinque delle sei gare finora disputate, la Red Bull Racing dovrà portare il suo miglior arsenale per seguire la scia di Papaya e tentare un quinto campionato per Verstappen.

Come se non bastasse, mancano solo due gare, il Gran Premio di Barcellona, dove la FIA risolverà la questione delle ali flessibili, quindi Verstappen e la Red Bull faranno bene a stare vicini nel caso in cui la regola li avvantaggi in Spagna.

Orari e dove guardare

Come di consueto, DAZN trasmetterà dalle prove fino alla gara sulla sua app ufficiale. Come bonus aggiuntivo, potrete godervi la gara con noi su VAVEL.com.

Orari del GP in Spagna:

Venerdì 16 maggio:

-Prove libere 1: ore 13.30-14.30

-Prove libere 2: 17.00-18.00

Sabato 17 maggio:

-Libere 3: 12.30-13.30

-Qualifiche: 16.00-17.00

Domenica 18 maggio

-Gara: ore 15.00

Circuito dell'Emilia Romagna

Costruito nel 1952, ha 4,909 km da percorrere in 63 giri, 19 curve e una zona DRS, un circuito mitico della Formula 1, che tra l'altro questa settimana compie 75 anni, e che non consente nemmeno il minimo errore.

Il primo settore è il più veloce dei tre. Ha l'unica zona DRS, inizia poco prima di entrare nel settore e corre lungo il rettilineo principale fino al punto di frenata della curva 2, dove si trovano due curve, le curve del Tamburello, prima di entrare nel piccolo rettilineo che apre la strada al più piccolo dei tre settori. Queste due curve non sono molto tecniche, ma sono fondamentali per affrontare il secondo settore: il minimo errore porta dritti sulla sabbia e si possono perdere molte posizioni in gara.

Il secondo settore è quello con il maggior numero di curve. Si inizia con una curva lenta per entrare nel settore, con un piccolo rettilineo verso la curva 9 e un rettilineo che collega le curve 11, 12 e 13, che sono le più veloci, le più insidiose e con una forte trazione del circuito. Non solo queste curve richiedono l'uso dei freni, ma la linea può anche spingere molto in alto i limiti della pista, il che può portare a penalizzazioni se è eccessivo.

Il terzo e ultimo settore è una combinazione del primo settore a causa delle poche curve e della loro difficoltà. La parte più importante si trova nella variante alta, ovvero le curve 14 e 15. Una chicane a bassa velocità con cordoli molto alti e limiti della pista molto presenti, che puniscono i freni e gli pneumatici, e dove una traiettoria sbagliata manda in fuga o addirittura a muro. La zona di rilevamento del DRS si trova tra le curve 16 e 17, e uscire dalla curva 18 ben posizionati può essere fondamentale per trovare il sorpasso successivo.

Come dato aggiuntivo sul circuito, la probabilità di safety car è del 41%, tenendo conto di tutte le volte che la safety car è uscita dal suo vecchio nome, San Marino, a oggi. Inoltre, il punto più probabile per l'uscita della safety car è la curva del Tamburello.

Circuito di San Marino. Fonte: DAZN

Bollettino meteo, assegnazione degli pneumatici e orario della pit lane

Per quanto riguarda i tempi della corsia dei box, questa si trova accanto al rettilineo principale e l'uscita prosegue sul rettilineo principale. Questo significa che non si perde tempo con le deviazioni, ma non con il rettilineo stesso, che è uno dei più lunghi del calendario e dove per ogni sosta si possono perdere tra i 29 e i 30 secondi, quindi la priorità su questo circuito è fermarsi una sola volta.

L'usura degli pneumatici non è molto elevata, ma nemmeno minima, e Pirelli porterà su questo circuito la gamma di pneumatici più morbidi. Si tratta di C4, C5 e C6, con quest'ultimo che debutta quest'anno.

La pioggia non sarà probabilmente la caratteristica principale di questo fine settimana. Le temperature previste sono comprese tra i 21 e i 23 gradi e sono completamente serene. Quindi la gara dovrà essere guidata dai piloti e non dalle condizioni meteorologiche avverse.

Camper Ferrari. Fonte: F1

Le squadre a Imola

A cominciare dai leader del Mondiale. Piastri continua ad allungare il suo vantaggio, ed è importante ricordare che tutte le squadre avranno degli aggiornamenti per questo Gran Premio, e in Spagna con le norme sulle ali flessibili sarà importante vedere se questo li peggiorerà, o se non farà nulla e continuerà a spazzare il campionato.

La Mercedes porterà al Gran Premio alcuni miglioramenti per aiutarla a gestire il degrado degli pneumatici, che le sta causando molti problemi all'inizio della stagione, oltre a miglioramenti meccanici, al diffusore e al pavimento. Con questi miglioramenti l'obiettivo non è quello di fare testa a testa con la McLaren, ma piuttosto di avvicinarsi alla Red Bull. Questa gara sarà speciale per Kimi Antonelli perché corre in casa e dovrà fare meglio di quanto non stia già facendo per portare gioia agli italiani.

La Red Bull Racing sta affrontando un momento chiave, con lo stesso Helmut Marko che ha affermato che questo potrebbe essere il momento di iniziare a sfidare la McLaren e cercare di colmare il divario con loro in entrambi i campionati. Si sa che la Red Bull sta lavorando sui tamburi dei freni, qualcosa di simile a quello che ha la McLaren, e che questo darà loro migliori prestazioni. Oltre a fare affidamento sulle regolazioni delle ali.

La Scuderia Ferrari si trova in una situazione strana: si pensava che la vettura fosse in grado di competere testa a testa con Red Bull, McLaren e Mercedes, ma nonostante ciò ha fatto un passo indietro, che sommato alle decisioni in gara la stanno danneggiando molto. La Ferrari sembra destinata a migliorare per questo e per i prossimi due Gran Premi, anche se questo dovrebbe essere una priorità per loro, non solo perché corrono in Italia, ma anche perché corrono sul circuito intitolato al fondatore della Ferrari, proprio così, Enzo Ferrari.

La Williams ha fatto passi da gigante in questa stagione, Carlos Sainz si sta adattando sempre di più alla vettura e ha ottime aspettative per queste gare. Tuttavia, i miglioramenti che apporteranno non dureranno per tutta la stagione, perché presto si concentreranno sulla vettura 2026.

L'Aston Martin ha quasi tutta la stagione in gioco: gli aggiornamenti, se non funzionano, la trascineranno costantemente in fondo alla classifica, come ottava, nona o talvolta addirittura decima vettura. È il momento di ribaltare la situazione e dare qualche indicazione su come potrà essere la prossima stagione con i nuovi regolamenti e con Newey come ingegnere.

LaRacing Bulls e la Haas non sono lontane, la seconda scuderia Red Bull è alla ricerca di correzioni per far sì che i suoi piloti, soprattutto Hadjar che è quello che si sta comportando meglio, possano dare più gioco e più punti alla squadra. Mentre gli americani cercheranno qualcosa che permetta loro di essere vicini ai punti e di poter combattere meglio le gare.

Alpine ha effettuato un grande cambiamento, con Franco Colapinto che sostituirà Doohan, almeno per le prossime cinque gare. Tutto questo è avvenuto in concomitanza con il pasticcio che ha visto il Team Principal di Alpine dimettersi dalla sua posizione, con Flavio Briatore che lo ha sostituito per il momento. Alpine si aspetta dei miglioramenti, sia con il cambio dei piloti che con la vettura.

In Sauber non si sa se porteranno miglioramenti in questo GP, ma si è visto che aspetteranno di vedere il regolamento delle ali, per vedere se questo può toglierli dal fondo della classifica o se devono puntare al massimo nel 2026.