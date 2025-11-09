Da Interlagos a Inter(Norris)

Arrivati al gran premio del Brasile in totale incertezza, Lando Norris già dal venerdì ci ha tenuto a far vedere a tutti che il favorito per il mondiale è lui. Tutto ciò sembrava impossibile dopo l'Olanda, ancor di più se ripensiamo all'errore commesso in Canada e al vantaggio che aveva Oscar Piastri rispetto al suo compagno di squadra. Poi l'australiano ha cominciato a commettere degli errori, Verstappen è rientrato in corsa e Lando, senza più il peso della stampa addosso, si è potuto concentrare esclusivamente sulla pista. Questa è stata forse la cosa migliore successa all'inglese, che da sempre ha avuto difficoltà a livello mentale ma ora sembra non averne. Dall'altro lato del box papaya in pochi si sarebbero aspettati un calo del genere da parte di Piastri, me compreso che lo dava come il plausibile vincitore finale, ma a quanto pare l'inesperienza è prevalsa sul talento.

Max no stop

Al terzo posto ci arriva Max Verstappen. Il pilota della RedBull partiva dalla più lane e, anche se consapevoli del suo innato talento, nessuno si sarebbe aspettato di vederlo addirittura a podio. Sicuramente la sua rincorsa al titolo è stata una delle cose più emozionanti di questa stagione, dove le McLaren sembravano irraggiungibili, ma a quanto pare neanche il miglior pilota in pista può nulla contro un'astronave. Restano ancora 3 GP e tutto può succedere, e sicuramente l'ultimo a mollare sarà Max.

Kimi, l'Italia ti ringrazia

Weekend magistrale del rookie pilota della Mercedes che è sempre stato davanti al suo compagno di squadra Russel. Antonelli rischia soltanto dopo il contatto alla ripartenza in curva 1 con Piastri (lo stesso che ha eliminato Leclerc dalla corsa), per poi gestire in modo magistrale le gomme, ma soprattutto riesce a tenere dietro Max negli ultimi giri di gara. Sicuramente il weekend più positivo fino ad ora di Kimi, che deve continuare su questa scia anche per questo finale di stagione.

Rosso di sera, Ferrari in tempesta

Charles Leclerc ritirato per il contatto con Antonelli causato da Piastri, Hamilton ritirato per problemi al fondo dopo aver provato a restare in pista. La Ferrari esce dal Brasile con 0 punti e con tanti rimpianti, sopratutto dopo la bella qualifica del monegasco di ieri. Nulla da dire al team oggi, anche perché non rientrano nelle colpe del doppio 0 di oggi. Sicuramente però, questo è un 2025 da cancellare dagli annali della scuderia di Maranello.