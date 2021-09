Gp Olanda: Seconde libere doppietta Ferrari

Avevamo detto, dopo la mattinata, che aspettavamo il colpo Ferrari ed eccolo puntuale. Un pomeriggio che si tinge di rosso molto caldo che infiamma l'Olanda arancione.

Un circuito finto cittadino ed ecco che Charles piazza il miglior tempo in 1:10:902 con gomma gialla e questa è una notizia. Lo segue il compagno Sainz con 154 millesimi di ritardo. Due Rosse in prima fila non si vedeva da tempo e davanti ad una terza casella con Ocon e una bella Alpine.

Quarta casella per Bottas, prima delle Mercedes, ma ancora lontano. Solo quinto Verstappen che, al momento, sembra vacillare nelle sue certezze. Sesto e mattinata confermata per Alonso.

Settimo Gasly in risalita, molto meglio Norris e la McLaren ottavo e nono Giovinazzi di nuovo tra i primi. Decimo Vettel dopo il guaio della mattinata e solo undicesimo un Lewis Hamilton che è sembrato perdere qualcosa sul passo.