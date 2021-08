Gp Ungheria: Pole position per Hamilton e doppietta Mercedes

Qualifiche che confermano una Mercedes davvero fenomenale e senza nulla da dire. Griglia di partenza che le vedrà li davanti insieme con Hamilton davanti a Bottas e Lewis è davvero parso arrabbiato. Hamilton deve e vuole dimostrare di essere quello forte e non avere nessun bisogno di essere quello al limite di Silverstone.

Discorso diverso per Verstappen e la RedBull: austriaci troppo concentrati sulla polemica e poco su una qualifica che era decisamente più importante. Max adesso dovrà partire bene e stare attento a rimanere calmo con l'aiuto del suo compagno di team Perez quarto. Quinto Gasly, ma la notizia di un Alpha Tauri competitiva ormai fa poco notizia.

Sesta la McLaren di Norris e questo risultato cancella delle libere non perfette. Settimo LeClerc e una Ferrari che non promette bene: Budapest doveva essere la pista per capire la vera Rossa e le qualifiche hanno solo alzato ombre. Sainz chiude quindicesimo e a muro nel Q2. Ottavo Ocon e nono Alonso e due Alpine in top ten e decimo un brillante Vettel.