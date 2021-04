F1, Gran Premio dell'Emilia Romagna: Verstappen davanti nelle libere 3

E' andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Tantissimo equilibrio nelle prime posizioni ma davanti c'è Max Verstappen che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.14.958. Secondo posto sorprendente per Norris che, dopo le difficoltà di ieri, si è preso la seconda piazza con quasi mezzo secondo di distacco dalla prima posizione. Al terzo posto virtuale troviamo Lewis Hamilton che ha chiuso a oltre mezzo secondo di ritardo da Verstappen e qualche difficoltà nel far segnare il miglior tempo con la gomma più morbida. Alle spalle del sette volte campione del mondo c'è Perez che ha riscattato, almeno in parte, il complicato venerdì, mostrando un gran potenziale alla guida della Red Bull.

Alle spalle del messicano troviamo Leclerc quinto e Sainz settimo, nel mezzo Gasly che ha fatto segnare il suo miglior giro con la gomma gialla. Arrivano buone indicazioni da parte della Ferrari, dopo la grande giornata di ieri, mentre non sorprende più l'Alpha Tauri, al suo Gran Premio di casa. Anonima ottava posizione per Bottas mentre a chiudere la top-10 della terza sessione ci sono le due Alpine di Alonso e Ocon con il pilota spagnolo davanti al francese. Ai margini delle prime dieci posizioni troviamo Tsunoda e le due Aston Martin di Stroll e Vettel, nel mezzo Ricciardo. Alle ore 14 scatteranno le qualifiche