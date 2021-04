F1, Gran Premio dell'Emilia Romagna: Mercedes davanti, Ferrari in palla

E' andata in archivio la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Prime due posizioni identiche a questa mattina con Valtteri Bottas che ha chiuso nuovamente davanti a tutti col tempo di 1.15.551 mentre al secondo posto c'è Lewis Hamilton con soli dieci millesimi di ritardo dal compagno di squadra. Il pilota finlandese ha fatto segnare il miglior tempo con la gomma gialla mentre il sette volte campione del mondo si è migliorato pochissimo con la gomma rossa. Terza posizione per Gasly che conferma di avere nelle mani un ottima monoposto come l'Alpha-Tauri, 78 millesimi di ritardo dalla vetta per il pilota francese.

Ottimo pomeriggio per la Ferrari con Sainz quarto e Leclerc quinto: il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo di giornata (1.15.367) che, però, è stato tolto a causa del superamento dei limiti in Curva 9. Rosse competitive sia sul giro secco che sul passo gara con entrambe le mescole. Nel finale di sessione, però, lo stesso Leclerc è andato sbattere proprio all'ultima curva danneggiando la sospensione anteriore destra. Problemi per Max Verstappen che ha girato solo dieci minuti chiudendo la seconda sessione in quattordicesima posizione, tra Alonso e Vettel che continua ad avere poco dimestichezza con la sua Aston Martin.

In sesta posizione Perez che ha mostrato un buon passo gara e miglioramenti netti rispetto ad un'opaca prima sessione, alle sue spalle Tsunoda e Norris con l'inglese della McLaren che ha cambiato passo rispetto ad una mattinata senza grossi squilli. Ottima nona posizione per Giovinazzi mentre alle sua spalle c'è Stroll. Ai margini delle prime dieci posizioni ci sono Ocon e Latifi mentre Ricciardo, che non ha provato la simulazione qualifica, ha chiuso in diciottesima posizione davanti alle due Haas di Schumacher e Mazepin.