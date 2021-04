F1, Gran Premio dell'Emilia Romagna: Bottas in testa nelle libere 1

E' andata in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna con Valtteri Bottas davanti a tutti con il tempo di 1.16.564. Gruppo molto compatto, come accaduto anche in Bahrein con Lewis Hamilton alle spalle del pilota finlandese con il tempo di 1.16.595. Si preannuncia un altro duello spettacolare almeno per la pole visto che i primi tre sono racchiusi nello spazio di 58 millesimi. Terzo posto, infatti, per Max Verstappen mentre al quarto posto c'è Leclerc, uno dei sei piloti a scendere sotto il muro dell'1.17. Ottima prestazione da parte del pilota monegasco della Ferrari che ha disputato solo gli ultimi venti minuti a causa di qualche problema di assestamento della vettura. Inizio promettente da parte della Scuderia di Maranello visto che Sainz che ha chiuso la prima sessione di libere al sesto posto con 324 millesimi della prima posizione. Nel panino delle due Ferrari c'è Gasly che si conferma lì davanti con l'Alpha-Tauri.

Prima sessione buona anche per Fernando Alonso che si è preso la settima posizione mentre Ocon, diciassettesimo, è stato protagonista di un contatto con Perez. A completare la top-10 della prima sessione di prove libere troviamo Stroll, Latifi e Ricciardo. Williams sorprendente in mattinata con Russell che ha chiuso ai margini delle prime dieci posizioni, undicesimo posto per il giovane pilota inglese di proprietà della Mercedes. Dodicesima posizione per Raikkonen mentre Giovinazzi ha chiuso al quindicesimo posto. Nel panino delle due Alfa Romeo troviamo Norris e Vettel con il pilota della McLaren in ombra mentre il tedesco dell'Aston Martin deve ancora prendere confidenza con la monoposto. Nelle ultime due posizioni le Haas di Schumacher e Mazepin con il pilota russo protagonista di due uscite fuori pista.