F1, Gran Premio del Bahrein, libere 3: Verstappen prenota la pole

E' andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein di Formula 1. Temperature molto alte ma in testa c'è sempre Max Verstappen che ha chiuso nuovamente davanti a tutti con lo stratosferico tempo di 1.30.577. L'olandese della Red Bull prenota la pole position visto che Lewis Hamilton, in seconda posizione, è distante sette decimi e mezzo dalla prima posizione. Ottima sessione per Gasly che si è piazzato al terzo posto, ad un secondo di ritardo, confermando l'ottimo pacchetto di cui dispone l'Alpha-Tauri. Quarto tempo per Bottas e quinto per Perez con il messicano distante un secondo e mezzo dal compagno di squadra.

Buona mattinata anche per la Ferrari con Sainz che ha chiuso al sesto posto e Leclerc all'undicesimo ma entrambi i piloti non hanno utilizzato la gomma rossa. A completare la top-10 Raikkonen, Ocon, Stroll e Ricciardo. Passo indietro da parte della McLaren con Norris che ha chiuso solo al sedicesimo posto mentre Vettel e Alonso hanno chiuso, rispettivamente, in quattordicesima e quindicesima posizione evidenziando delle difficoltà sia sul giro secco che sul passo garo. Dodicesimo e tredicesimo posto per Giovinazzi a Tsunoda mentre nelle retrovie troviamo sempre le due Williams e le due Haas con Schumacher davanti a Mazepin. Alle ore 16 le qualifiche.