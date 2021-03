F1, Gran Premio del Bahrein, libere 1: Verstappen davanti

E' andata in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein di Formula 1. Davanti a tutti, come accaduto nei test di due settimane fa, c'è Max Vertsappen che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.31.304. Sugli scudi il pilota olandese della Red Bull che ha rifilato due due decimi e mezzo alla Mercedes di Valtteri Bottas mentre al terzo posto c'è il sorprendente Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren ha chiuso con mezzo secondo di ritardo dalla prima posizione. Buone indicazioni da parte della scuderia inglese con Ricciardo che, nonostante i pochi giri, ha chiuso la sessione al nono posto con un secondo di ritardo dalla vetta.

Quarto posto per Lewis Hamilton con una Mercedes che sembra aver risolto quei problemi che l'avevano un po' destabilizzata nei test, mezzo secondo di ritardo da Verstappen per il sette volte campione del mondo. Ottimo approccio anche per la Ferrari con Leclerc che ha chiuso al quarto posto a sei decimi di distacco dalla prima posizione mentre Sainz si è piazzato in ottava posizione, alle spalle di Gasly e Perez con il messicano della Red Bull che paga oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. Arrivano conferme anche da parte dell'Alfa Romeo con Giovinazzi che ha chiuso in top-10 mentre Raikkonen si è piazzato alle spalle del compagno di squadra.

Non un grande inizio per Aston Martin e Alpine: Vettel e Stroll hanno chiuso, rispettivamente, in dodicesima e tredicesima posizione mentre alle loro spalle ci sono Tsunoda, Ocon e Alonso. Molto lavoro, però, sul passo gara da parte del pilota spagnolo. Nelle ultime posizioni ci sono Williams ed Haas con Schumacher ha chiuso la prima sessione di libere davanti al suo compagno di squadra.