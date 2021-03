Test F1 2021, day-3: Verstappen sugli scudi, stupisce Tsunoda

E' andata in archivio la terza ed ultima giornata di test Formula 1 sul circuito del Bahrein. Sugli scudi Max Verstappen che ha chiuso la sessione pomeridiana in prima posizione con il tempo di 1.28.960: in palla su tutti i fronti la Red Bull che si presenta come favorita al primo Gran Premio dell'anno che si correrà, sempre in Bahrein, il 28 marzo. Stupisce Tsunoda che ha chiuso in seconda posizione la terza giornata di test inanellando una serie di giri veloci notevoli ed un passo gara impressionante sulla costanza. 1.29.271 per il pilota giapponese dell'Alpha Tauri. Al terzo posto spicca Carlos Sainz che, al pari di Tsunoda, ha mostrato un passo gara importante e costante mentre sul giro secco, a parità di gomma con Verstappen, ha preso 651 millesimi dal pilota olandese. Segnali importanti per la Ferrari che, in mattinata, è scesa in pista con Leclerc con il monegasco che ha migliorato il passo gara non eccezionale messo in mostra nella giornata di ieri.

Passi avanti notevoli anche per l'Alfa Romeo con Kimi Raikkonen che, solo nella giornata di oggi, ha completato 164 giri mostrandosi a suo agio sia sul passo gara che sul giro secco. Otto decimi di ritardo dalla prima posizione per il pilota finlandese ed una monoposto che, al contrario dell'anno scorso, sembra poter lottare a centro gruppo. Opaca la prestazione della Mercedes con Lewis Hamilton che ha chiuso in sesta posizione ad oltre un secondo di ritardo dalla prima posizione nonostante la mescola più morbida utilizzata nel giro secco. Non ha fatto meglio Bottas che ha chiuso in terzultima posizione questa sessione.

Giornata poco indicativa anche per Vettel che ha completato solo una cinquantina di giri prima che la sua monoposto accusasse problemi al cambio alla power unit. Penultimo posto per il quattro volte campione del mondo, alle sue spalle Lance Stroll. Non una gran tre giorni di test per l'Aston Martin che ha accusato spesso problemi nella gestione delle gomme. Conferme, invece, per la McLaren con Ricciardo e Norris che hanno mostrato, al pari delle altre giornate, un passo gara interessante ed un giro secco da top-5. Settimo posto per l'australiano e undicesimo per l'inglese mentre nel mezzo spiccano Alonso, Perez e Leclerc. Bene anche la Williams con Russell che ha completato 157 giri chiudendo al sesto posto, alle spalle di Lewis Hamilton. Conclusi i test, ora si aspetta solo l'inizio ufficiale della stagione che prenderà il via il 26 marzo sempre in Bahrein.