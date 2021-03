Test F1 2021, day-3: Perez in testa, sorprede l'Alfa Romeo

E' andata in archivio la mattinata della terza e ultima giornata di test F1 sul circuito del Bahrein. Davanti a tutti c'è la Red Bull di Sergio Perez con il pilota messicano che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.30.174. Alle sue spalle Leclerc con il pilota monegasco che ha mostrato alti e bassi: prima simulazione di passo gara rivedibile mentre nella seconda la Ferrari ha mostrato una buona continuità assestendosi sul 1.35. La grande sorpresa della mattinata è l'Alfa Romeo con Kimi Raikkonen che, nonostante la nona posizione, ha mostrato un passo identico, a tratti anche migliore, della Ferrari.

Terzo posto per la McLaren di Norris, che non ha mostrato un grande passo gara, mentre alle sue spalle ci sono Gasly e Ocon. Sesto posso per Mick Schumacher che sta prendendo sempre più confidenza con la Haas completando oltre 70 giri. Alle sue spalle c'è Bottas alla guida di una Mercedes che, dopo una prima giornata difficile, è tornata a fare la voce grosse grazie ad un passo gara notevole, al pari di quello mostrato dalla Red Bull. A completare la top-10, oltre la nona posizione di Raikkonen, troviamo la Williams di Russell e la Aston Martin di Stroll con il pilota canadese che non ha brillato particolarmente. Nel pomeriggio scenderanno in pista Ricciardo, Verstappen, Alonso, Vettel, Hamilton e Sainz.