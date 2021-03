Test F1 2021, day-2: Bottas davanti a Gasly e Stroll

E' andata in archivio la seconda giornata di test Formula 1 sul circuio del Bahrein. Dopo una prima giornata di difficile, ed una mattinata non facile, ecco che la Mercedes si prende la prima posizione: davanti a tutti c'è Valtteri Bottas che ha chiuso con il tempo di 1.30.289. La maggior parte dei giri veloci, come accaduto ieri, sono arrivate nel pomeriggio con Gasly in seconda posizione ad un decimo di distacco dal primo posto. Al terzo posto c'è Stroll mentre il suo compagno di squadra Vettel ha completo solo sei giri, in mattinata, a causa di un problema al cambio. Aston Martin che sta cominciando a mostrare le carte con il tempo del canadese. Conferma le ottime sensazioni anche la McLaren con Lando Norris che ha chiuso la seconda giornata di test al quarto posto e con un ottimo passo gara.

Quinto posto per Giovinazzi che sembra aver cominciato molto bene la stagione mentre alle sue spalle Leclerc con il monegasco che non è apparso irresistibile sul passo gara e sul giro secco. Ferrari che non ha ancora mostrato il suo potenziale, almeno sui rettilinei, ma le prime indicazioni cominciano ad arrivare. Tredicesimo posto per Carlos Sainz, protagonista in mattinata. Non brilla nemmeno Lewis Hamilton che, questa mattina, è stato protagonista di un'escursione fuori pista che ha causato la bandiera rossa. Penultima posizione per il sette volte campione del mondo. Nelle retrovie anche le due Haas di Mazepin e Schumacher. Piuttosto in ombra anche Perez che, nel corso della sessione, ha perso pezzi del cofano motore: il messicano non ha cercato il giro secco ed ha chiuso in ottava posizione davanti a Ricciardo e Alonso con lo spagnolo che ha concentrato le sue attenzioni sulla raccolta dati.